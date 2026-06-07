Kay de Wolf maakt indruk in Letland, problemen voor Herlings

Kay de Wolf heeft zondag tijdens de GP van Letland veel indruk gemaakt. De 21-jarige motorcrosser uit Eersel werd tweede in de eerste manche en derde in de tweede manche. Jeffrey Herlings kende een minder succesvolle dag. In de tweede manche viel hij uit met problemen aan zijn motor.

De eerste manche werd gewonnen door Lucas Coenen, die daarmee zijn koppositie in het klassement verstevigde. De Wolf werd tweede, Herlings eindigde als derde. De Belgische koploper was ook de sterkste in de tweede manche. Het grote talent (19) bleef Romain Febvre en De Wolf voor. Herlings kende motorpech, net als vorige week in Duitsland. Op de ranglijst staat Coenen inmiddels comfortabel bovenaan met 62 punten voorsprong op Herlings. De Wolf staat nu vijfde.