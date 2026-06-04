Chauffeurs grijpen in als vrouw onwel wordt: zo zit het met de verzekering

Twee vrachtwagenchauffeurs en een buschauffeur grepen woensdagochtend in op de A58 bij Moergestel, nadat een automobiliste onwel was geworden en over de rijbaan slingerde. De mannen besloten de auto van de vrouw met hun voertuigen in te sluiten en tot stilstand te brengen. Niemand raakte gewond en met de vrouw gaat het naar omstandigheden goed. Haar auto liep wel schade op. Maar zijn de chauffeurs verzekerd voor de schade die zij daarbij opliepen?

Bij TVM Verzekeringen, een verzekeraar voor de transport- en logistieksector, bekijken ze zulke situaties per geval. "Als chauffeurs op deze manier ingrijpen en iemand volledig verzekerd is, is er dekking en denken we mee", zegt woordvoerder Tomas Riemens. In de polisvoorwaarden staat niets specifieks over schade opgelopen bij het helpen van anderen. "Wat er op de A58 gebeurde, is een hele specifieke situatie en zo specifiek staat het niet in onze voorwaarden, maar het moet niet zo zijn dat je voor zo'n actie achteraf problemen krijgt met je verzekering."

"Dat vakmanschap vinden we belangrijk en juichen we alleen maar toe."

TVM ziet dat vrachtwagenchauffeurs vaker ingrijpen als het fout dreigt te gaan. "Zij zijn goed getraind om in te grijpen en de weg veilig te stellen", aldus Riemens. Hij noemt als voorbeeld een chauffeur die zijn vrachtwagen schuin op een N-weg zette om de weg te beveiligen na een incident. "Dat vakmanschap vinden we belangrijk en juichen we alleen maar toe."

Bij ZLM Verzekering, een regionale verzekeraar in Brabant en Zeeland, staat evenmin iets specifieks in de voorwaarden over hulp verlenen bij een ongeluk. "Het is hartstikke mooi dat deze chauffeurs zo hebben ingegrepen, maar dit is zo'n unieke situatie, wat het lastig maakt", zegt Erwin Goetheer, afdelingshoofd Schade bij ZLM. Wel probeert de verzekeraar in de voorwaarden te stimuleren dat verzekerden anderen helpen. Wie alleen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft en een gewond persoon in de auto zet waardoor er bloed achterblijft, is daar volgens Goetheer voor verzekerd. "Je wilt voorkomen dat mensen anderen in de kou laten staan, omdat dat mogelijk negatieve gevolgen heeft." Interpolis, met hoofdkantoor in Tilburg, kijkt in uitzonderlijke situaties naar de concrete feiten en omstandigheden. "Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer een bestuurder onwel wordt of wanneer een voertuig door een technische storing onbestuurbaar wordt. We kijken dan onder meer naar de ernst van het gevaar en of het handelen van de helpers redelijk en proportioneel was", zegt woordvoerder Babette Schenkelaars.

"Elke verzekeraar zal dit met de nodige zorgvuldigheid en oog voor de bijzondere omstandigheden beoordelen."