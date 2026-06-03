Lise (11) kreeg leukemie en een hersentumor: ‘Ze is echt een wonderkind’

Twee keer kreeg de 11-jarige Lise uit Tilburg te horen dat ze ernstig ziek was. Eerst werd bij haar leukemie vastgesteld, jaren later volgde opnieuw slecht nieuws: een hersentumor. Inmiddels heeft ze beide ziekten overwonnen. Voor haar doorzettingsvermogen komt basisschool De Stappen nu in actie met een grote inzamelingsactie voor het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

Toen Lise nog maar net op de basisschool zat, kreeg ze leukemie. Na een intensief behandeltraject en een stamceltransplantatie van een onbekende donor leek haar leven weer zijn gewone gang te gaan. Maar op 22 mei vorig jaar sloeg het noodlot opnieuw toe, schrijft Omroep Tilburg. Artsen ontdekten een hersentumor. Opnieuw volgden maanden van behandelingen, waaronder chemotherapie, zes weken bestraling en een operatie. Een klein deel van de tumor kon daarbij niet worden verwijderd.

Lise samen met haar gezin in het bos (foto: privé).

Volgens haar moeder Marja gaat het inmiddels goed met haar dochter. "Tijdens de laatste MRI-scan was er met het blote oog niets meer te zien van de hersentumor. De arts sprak zelfs van een complete remissie." Wel blijft iedere controle spannend. Eens in de drie maanden moet Lise terugkomen voor onderzoek en binnenkort staat er opnieuw een scan gepland.

"Ze kijkt vooral naar wat ze wel kan."

De gevolgen van de tumor zijn nog niet helemaal verdwenen. Lise heeft nog altijd uitval aan de linkerkant van haar lichaam. Toch blijft ze volgens haar moeder opvallend positief. "Ze kijkt vooral naar wat ze wel kan. Ze schrijft inmiddels met rechts en heeft haar rolstoel steeds minder nodig", zegt Marja. Ondanks alle behandelingen bleef Lise zo veel mogelijk naar school gaan. Inmiddels zit ze in groep 7 en kreeg ze een vwo-advies. "Ze is echt een wonderkind. Na al die chemokuren zou je verwachten dat ze last krijgt van cognitieve bijwerkingen, maar daar merken we weinig van."

"Als school wilden we iets betekenen voor Lise en haar ouders."

Het verhaal van Lise maakte veel indruk op basisschool De Stappen. Daarom organiseert de school een grote inzamelingsactie voor het Prinses Máxima Centrum, het gespecialiseerde kinderkankercentrum in Utrecht. Iedere groep bedacht een eigen manier om geld op te halen. Zo worden armbandjes verkocht, statiegeldflessen ingezameld en boekenleggers gemaakt. Ook staat er een sponsorloop gepland voor leerlingen van groep 1 tot en met 7. "Als school wilden we iets betekenen voor Lise en haar ouders", vertelt directeur Maarten Verberne. "Het is mooi om te zien dat iedereen op zijn of haar eigen manier een bijdrage levert."

"Ze staat niet graag in het middelpunt van de belangstelling."

Omdat Lise 11 jaar oud is, hoopt de school een symbolisch bedrag van 11.000 euro op te halen. Lise volgt de actie nauwlettend. Haar moeder: "Ze kijkt iedere dag op de crowdfundingpagina. Ze vindt het geweldig om alle reacties te lezen en volgt het aantal donaties op de voet." Volgens Marja is Lise dankbaar voor alle steun, al staat ze zelf niet graag in de schijnwerpers. "Ze vindt het heel fijn dat iedereen met haar meeleeft, maar ze staat niet graag in het middelpunt van de belangstelling."