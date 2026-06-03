Stroomnet overvol: Enexis vraagt Brabanders zonnepanelen te dimmen

Netbeheerder Enexis heeft huishoudens met zonnepanelen, onder andere in Asten, gevraagd om af en toe hun zonnepanelen te laten dimmen. "Het stroomnet is overvol en in een aantal gebieden lopen we tegen limieten aan", vertelt Enexis. De maatregel is nodig om stroomuitval te voorkomen. "Ik snap de noodzaak wel", zegt Astenaar Stijn.

In Brabant gaat het om delen van de gemeenten Asten, Someren, Cranendonck, Veghel en Helmond. Daar liggen kritieke stroomnetten die overbelast dreigen te raken tijdens opwekpieken, dat zijn momenten in de zomer waarop veel energie wordt opgewekt. De lokale stroomproductie kan dan zo hoog zijn dat het net het niet aankan, met risico op stroomuitval en beschadiging van kabels. Niet iedereen kan meedoen

Huishoudens in deze gebieden ontvingen van Enexis een brief met het verzoek om hun zonnepanelen tijdens piekmomenten te laten dimmen. Welke gebieden de brief hebben gekregen, hangt af van het verdeelstation waarop een straat is aangesloten. Dit kan per straat verschillen. Deelname is vrijwillig. Wie meedoet, krijgt een vergoeding van 25 cent per kilowattuur. Enexis stelt dat die vergoeding de misgelopen opbrengst dekt en dat consumenten er dus niet op achteruitgaan. Op jaarbasis gaat het om enkele euro's tot tientjes per huishouden.