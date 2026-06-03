Opnamestop opgeheven: Het Adriano Huis gaat verder als Jan Borghoutsplein

De opnamestop bij zorginstelling Het Adriano Huis (HAH) in Bergen op Zoom wordt opgeheven. Dat maakt zorgkantoor CZ bekend. De instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen gaat verder onder een nieuwe naam, Jan Borghoutsplein, en wordt komende vrijdag overgenomen door zorgorganisatie Prisma.

HAH kwam vorig jaar in opspraak nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) had vastgesteld dat bewoners door bestuurders en sommige zorgverleners werden vernederd, bang gemaakt en in verwarring of verlegenheid gebracht.

De inspectie eiste dat de bestuurders opstapten. Dat gebeurde ruim een jaar geleden. Eerder dit jaar oordeelde de IGJ dat HAH weer aan de zorgnormen voldoet.

'Goed nieuws'

"Het is goed nieuws dat deze locatie blijft bestaan en daarmee bijdraagt aan het zorgaanbod in de regio", zegt Guy Nicolaes van CZ. "Met Prisma hebben we een partner gevonden om ook op de lange termijn er voor deze cliënten te zijn."