Zo dringen YouTubers zonder te betalen Efteling binnen: 'Te duur'

Twee YouTubers zijn zonder entreeticket de Efteling binnengedrongen. In een video die online is verschenen, is te zien hoe het duo achter de schermen het attractiepark betreedt zonder dat medewerkers ingrijpen. Dat meldt pretparkwebsite Looopings.

De mannen lopen via een toegangspoort voor personeel het terrein op. Hoewel daar normaal gesproken een personeelspas voor nodig is, volgen zij eenvoudig anderen door een tourniquet. Vervolgens wachten ze bij een groot hek tussen de personeelsparkeerplaats en het parkterrein totdat dat wordt geopend. Daarna wandelen ze ongehinderd het attractiepark binnen.

In de video is te zien hoe de twee zich vervolgens tussen reguliere bezoekers begeven. De makers zeggen dat zij de actie uitvoerden omdat zij de toegangsprijs van de Efteling te hoog vonden.

Efteling vindt actie onacceptabel

De Efteling bevestigt tegen Looopings dat het incident heeft plaatsgevonden en noemt de actie onacceptabel. Een woordvoerder laat weten dat het onbevoegd betreden van het park strafbaar is. Het attractiepark onderzoekt daarom welke stappen mogelijk worden ondernomen tegen de twee YouTubers.

Daarnaast wordt intern geëvalueerd hoe de YouTubers het terrein konden betreden. Volgens de Efteling moeten de beveiligingsmaatregelen voorkomen dat onbevoegden via personeelsroutes toegang krijgen tot het park.

De video werd gepubliceerd door een YouTuber met een relatief klein bereik. Wanneer ze stiekem naar binnen zijn gegaan, is niet duidelijk.