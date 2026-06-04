Gerard en Anja verloren hun geliefden, maar vonden elkaar op de berg

Gerard uit Geffen en Anja uit Chaam verloren allebei hun geliefde aan de gevolgen van kanker. Maar op de Alpe d'Huez vonden ze herkenning bij elkaar. Wat begon met het delen van verdriet op de berg, groeide uit tot een nieuwe liefde.



2022 was voor beiden een rampjaar. Gerard en Anja verloren toen hun eerste partners. "Ik miste mijn man enorm", vertelt Anja tegen Dtv Nieuws. "Maar het ging wel, ik was tevreden met mijn leven." Maar toen kwam Gerard voorbij en die had een vergelijkbaar verhaal als Anja. Beiden liepen ze de berg op. Onderweg hoorde Anja Gerard iets in het dialect zeggen. "Die kan leuk plat praten", dacht ze nog. De twee raakten met elkaar in gesprek. Anja vroeg haar zus om een foto van haar Gerard te maken zodat ze herinnerd zou blijven aan het gesprek. "En daar bleef het die dag bij. We hebben elkaar die hele dag ook niet meer gezien."

"Hij bleef toch bellen."

Vrijdag is Gerard in bocht zestien een tent aan het afbreken. "Daar dat vrouwke voorbij", zegt hij. Hij wil wel graag de foto hebben. Ze wisselen nummers uit.

Anja twijfelde in het begin nog wel. "Ik dacht: stel dat ik me weer in de liefde stort. Ik weet niet of ik dat wel wil." Ze maakte haar grenzen ook duidelijk aan Gerard. "Ik zei tegen hem dat ik best een keer wilde lunchen en wandelen. Maar verder wilde ik helemaal niets." Dat was aan dovemansoren gericht. "Hij bleef toch bellen", zegt Anja. "Ik vond het moeilijk mezelf weer open te stellen voor nieuwe liefde" Maar Gerard geeft niet zomaar op. De fervente fietser trapte regelmatig van Geffen naar Chaam om Anja te zien. "Dat zei wel iets", glundert ze.

"Je hebt dan wel een nieuwe relatie, maar het verdriet blijft."

"Je hebt allebei hetzelfde meegemaakt, dus je kunt dat ook naar elkaar uiten. De ander begrijpt dat goed", vertelt Gerard over zijn liefde voor Anja. "En ik kan niet zo goed alleen zijn", bekent hij. "En ik mag er nog steeds om janken. Je hebt dan wel een nieuwe relatie, maar het verdriet blijft." Gerard en Anja zijn inmiddels een goed team geworden dat elkaar begrijpt. Dat blijkt opnieuw als Anja Gerard aanvult wanneer hij naar woorden zoekt. "Het houden van je overleden partner gaat niet weg. Dat blijft, en dat hebben wij allebei. Het is erbij gekomen en niet in plaats van. Misschien is dat wel het mooiste van wat ons is overkomen", besluit ze.

"Je hebt dan wel een nieuwe relatie, maar het verdriet blijft."