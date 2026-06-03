Grootste landmachtoefening in tijden rolt in 'pakketjes' de poort uit
Sinds woensdagavond stromen er militaire colonnes de kazernes uit in Oirschot en Vredepeel. Geweren, pistolen en raketten. Alles gaat mee op deze grootste landmachtoefening in twintig jaar tijd. Nieuw dit jaar in de bagage zijn een anti-drone-net en een antidrone-deken. Er verandert zo veel op het slagveld dat het nauwelijks bij te benen is.
Bij de poort is het aan het begin van deze woensdagavond opvallend stil. Pas na een rondje rijden zie je waar iedereen is. Verspreid over het hele kazerneterrein stellen stukjes colonne zich op. Onder bomen, in zijstraten, tussen gebouwen. Steeds zo'n twintig voertuigen maximaal. Gedoseerd in 'pakketjes' om nergens opstoppingen te veroorzaken.
Zelfs nu ze 's avonds en ' s nachts reizen willen ze chaos voorkomen, daarom is er al tien dagen eenrichtingsverkeer op de kazerne.
'Veel vertrouwen'
Generaal Stefan Linders zit er net twee weken als commandant van de 13 Lichte Brigade. Pistool en helm aan zijn riem. Hij mag voorop. "Het is een uitdaging om zo veel troepen in korte tijd te verplaatsen. Ik heb veel vertrouwen in de mensen om me heen."
Die mensen om hem heen dat zijn tweeduizend mannen en vrouwen van de kazerne in Oirschot. In 750 trucks en diverse soorten pantserwagens rijden ze de poort uit van Oirschot. Vanuit de kazerne in Vredepeel volgen twee pelotons van de luchtverdediging.
Alarm
Goed voorbereid, volgens een strak schema. Tien dagen geleden kwam de alarmering voor oefening Fighter Lion van de NAVO. Daarna volgden de planning, alles pakken, afscheid nemen van dierbaren, kort voor vertrek massaal eten op de kazerne. Op het menu erwtjes, aardappelen een gehaktbal en griesmeelpudding als toetje. En daarna het wapen ophalen.
Zwaar gebrom klinkt bij de schietbaan. Een Busmaster parkeert. Twee militairen lopen naar de wapenkamer. Even later sjouwen ze een zwaar machinegeweer naar buiten.
Een soldaat loopt de deur uit met drie machinegeweren in zijn handen. "Schatjes!" roept hij tegen zijn kameraden als hij in de Boxer-pantserwagen stapt. Alles klaar voor vertrek.
Luitenant-kolonel Marcel Kerstens stapt uit een van de wagens en maakt zijn uniform in orde. Hij is commandant van de Limburgse Jagers. Samen met de Fuseliers Prinses Irene vormen ze de gevechtseenheden op Oirschot.
Hoge druk
Hij benadrukt dat er meer dan ooit vernieuwd moet worden door defensie. Alleen al ouderwets camoufleren werkt niet meer . "We worden altijd waargenomen, dat zie je bij de soldaten in Oekraïne ook. Dat levert hoge druk op."
Daarom hebben Oirschotse militairen nieuwigheidjes bij zich. Zoals een anti-drone-net. "Ik kan dat uitspannen bij een aanval, dan vliegt hij er tegenaan. Het is een soort visnet van nylon."
Vrede?
Verder heeft Kerstens een camouflage-mantel. "Die bedekt het hele lijf, haalt de vorm er uit. Een vijandelijke drone ziet niet meer dan een bladerdek."
Over het waarom ze gaan oefenen is overste Kerstens duidelijk, zonder het woord Rusland te noemen. "We hebben een opponent die absoluut niet geïnteresseerd is in vrede. Mocht het zo ver komen, dan weet ik zeker dat we winnen."
Voor soldaat Siem uit Eindhoven is dit zijn eerste grote oefening. Ik heb er zin in. Je weet waar je voor kiest". Hij zit achterin de Boxer. "Er zitten geen raampjes in dus flesje water mee en films kijken op de tablet. Rocky staat er op. Band of Brothers niet nee, die heb ik al zo vaak gezien".
Twintig dagen van huis is geen probleem voor Siem. Zijn mobieltje kan hij wel even missen. "Lekker offline, rust", lacht hij. "Wat ik het toch het meest ga missen is mijn eigen bed."
Achterin de colonne kijkt een groepje de oefenwedstijd van Oranje, om de tijd te doden.
Schema
Zoveel militairen in korte tijd op pad sturen is een opgave. Daarom zorgt een nationaal coördinatiecentrum van de landstrijdkrachten dat alles goed verloopt. 'Movement control' regelt de uittocht. "Meer dan een jaar geleden begonnen we al met de planning," zegt een regelaar, terwijl hij spiekt op een groot papieren schema vol vertrektijden.
Vier motorrijders van de Koninklijke Marechaussee springen op de motor. Ze begeleiden de colonnes tot de oprit van de snelweg. De hele avond en nacht. Het fluitje klinkt. Alle verkeer moet vrij baan geven voor weer een colonne. De nacht in. Op naar Duitsland.