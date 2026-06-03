Militaire colonnes trekken vanuit Oirschot en Vredepeel naar oefengebied

Sinds woensdagavond stromen er militaire colonnes de kazernes uit in Oirschot en Vredepeel. Geweren, pistolen en raketten: alles gaat mee op deze grootste landmachtoefening in twintig jaar tijd. Nieuw dit jaar in de bagage zijn een anti-drone-net en een antidrone-deken. Er verandert zo veel op het slagveld dat het nauwelijks bij te benen is.

Bij de poort is het aan het begin van deze woensdagavond opvallend stil. Pas na een rondje rijden zie je waar iedereen is: verspreid over het hele kazerneterrein stellen stukjes colonne zich op. Onder bomen, in zijstraten, tussen gebouwen. Steeds zo'n twintig voertuigen maximaal, gedoseerd in 'pakketten' om opstoppingen te voorkomen.

Zelfs nu ze 's avonds en 's nachts reizen, willen ze chaos voorkomen. Daarom is er al tien dagen eenrichtingsverkeer op de kazerne.

'Veel vertrouwen'

Generaal Stefan Linders zit er net twee weken als commandant van de 13 Lichte Brigade. Pistool en helm aan zijn riem. Hij mag voorop. "Het is een uitdaging om zo veel troepen in korte tijd te verplaatsen. Ik heb veel vertrouwen in de mensen om me heen."

Die mensen om hem heen zijn tweeduizend mannen en vrouwen van de kazerne in Oirschot. In 750 voertuigen, van trucks tot allerlei soorten pantserwagens rijden ze de poort uit. Vanuit de kazerne in Vredepeel volgen twee pelotons van de luchtverdediging. De brigade uit 't Harde is ook onderweg.

Alarm

Goed voorbereid, volgens een strak schema. Tien dagen geleden kwam de alarmering voor oefening Fighter Lion van de NAVO. Daarna volgden de planning, het inpakken, afscheid nemen van dierbaren en kort voor vertrek massaal eten op de kazerne. Op het menu: erwtjes, aardappelen, een gehaktbal en griesmeelpudding als toetje. Daarna wordt het wapen opgehaald.

Zwaar gebrom klinkt bij de schietbaan. Een Bushmaster parkeert. Twee militairen lopen naar de wapenkamer. Even later sjouwen ze een zwaar machinegeweer naar buiten.

Een soldaat loopt de deur uit met drie machinegeweren in zijn handen. “Schatjes!” roept hij tegen zijn kameraden als hij in de Boxer-pantserwagen stapt. Alles klaar voor vertrek.