Stel transformeert oude varkensstal tot groene ontmoetingsplek

Op een stuk grond, grenzend aan hun huis in het dorpje Weebosch, willen Martijn en Judith Pauly hun droom waarmaken: een kinderopvang, een groene plek voor mensen die op zoek zijn naar rust, een landschapswinkeltje en dagbesteding voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Beetje bij beetje krijgen hun fel gekoesterde plannen vorm. "Wij zijn ook maar gewone mensen, geen projectontwikkelaars."

Vanuit de woonkamer van het stel kijk je uit over het uitgestrekte weiland waar het allemaal moet gaan gebeuren. Een verlaten varkensstal herinnert aan de veeteelt die hier ooit werd bedreven door de buurman, eigenaar van het land. Hoewel er bij hem een nostalgisch vleugje verdriet schuilt in het afstaan van de vier hectare grond, is hij bereid te verkopen aan Martijn (51) en Judith (49). "Hij vindt het zó mooi wat we willen doen, dat trok hem over de streep", zegt Judith. Vier hectare, het staat gelijk aan zeven voetbalvelden of veertig stadstuinen. Het is gigantisch wat je er allemaal kwijt kunt. Maar de plannen van het echtpaar zijn net zo groots en in hun fantasie hebben ze het al helemaal ingericht. Martijn legt in het dagelijks leven tuinen, landschappen en duurzame natuurprojecten aan. De passie lees je af aan zijn handen, die zwart zijn van het wroeten in de aarde. Toen hij een landschapsarchitect ontmoette, ontstond er een vonk. "Judith en ik speelden al jaren met het idee: hoe mooi zou het zijn om hier achter ons huis iets te kunnen maken waarbij we groen en maatschappelijk werk samenbrengen? De architect gaf ons een idee van wat kan en niet kan bij het omvormen van landbouwgrond en maakte een schetsplan."

"In een gehuurd campertje trokken we het land door, op zoek naar inspiratie."

Enthousiast begonnen de twee aan hun plannen voor 'De Beemde Weebosch'. "We huurden een campertje en trokken samen door heel Nederland om een kijkje te nemen bij zorgboerderijen, buurttuinen en andere sociale groenprojecten. Zo deden we inspiratie op", vertelt Judith. "Er zijn veel mensen die zorg nodig hebben, en veel mensen die zorg willen geven. Maar vaak ontbreekt het aan ruimte. Daarin willen wij voorzien."

De oude varkensstal moet straks plaatsmaken voor een nieuw ecologisch hoofdgebouw, met veel glas waardoor het licht vrij spel heeft. Het gebouw gaat plek bieden aan verschillende hulpinstanties en de kinderopvang. "Echt voor de kinderen hier uit het dorp. Die voorziening is er nog niet in Weebosch, dus dat idee wordt sowieso met open armen ontvangen." 'De Beemde Weebosch' wordt ingericht met een fruitboomgaard, een moestuin, een voedselbos, bloemenweides en wandelpaden. De plannen kunnen rekenen op steun van de gemeente Bergeijk, en ook de omwonenden reageren blij verrast. Tijdens de presentatie van hun project aan de dorpsbewoners – in officiële termen een omgevingsdialoog – gierde de spanning door Judiths lijf. "Ik denk niet dat ik ooit zó zenuwachtig ben geweest", bekent ze. "We steken nooit onze nek boven het maaiveld uit, en nu deden we dat wel", vult Martijn aan.

"We zijn geen grote ontwikkelaars, maar gewoon mensen met een droom."