School hoeft leerling (14) niet toe te laten na wangedrag van haar moeder

Het Norbertuscollege in Roosendaal hoeft een 14-jarige leerlinge niet terug toe te laten. Dat heeft de rechtbank donderdag beslist. De moeder spande een kort geding aan, maar werd in het ongelijk gesteld. Het meisje werd eind 2025 van school verwijderd vanwege een onherstelbare vertrouwensbreuk met haar moeder.

De zaak draait om een uitzonderlijke maatregel. Een leerling van school verwijderen vanwege het gedrag van een ouder gebeurt zelden. Bij de rechter lag dan ook de vraag voor of een minderjarig kind de dupe mag worden van een vertrouwensbreuk tussen school en ouder. Volgens de moeder begonnen de problemen met een discussie over cijfers en toetsinzage. Vooral bij aardrijkskunde ging het volgens haar mis: de cijfers zouden niet kloppen met het ingeleverde werk van haar dochter.