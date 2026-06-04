School hoeft leerling (14) niet toe te laten na wangedrag van haar moeder
Het Norbertuscollege in Roosendaal hoeft een 14-jarige leerlinge niet terug toe te laten. Dat heeft de rechtbank donderdag beslist. De moeder spande een kort geding aan, maar werd in het ongelijk gesteld. Het meisje werd eind 2025 van school verwijderd vanwege een onherstelbare vertrouwensbreuk met haar moeder.
De zaak draait om een uitzonderlijke maatregel. Een leerling van school verwijderen vanwege het gedrag van een ouder gebeurt zelden. Bij de rechter lag dan ook de vraag voor of een minderjarig kind de dupe mag worden van een vertrouwensbreuk tussen school en ouder.
Volgens de moeder begonnen de problemen met een discussie over cijfers en toetsinzage. Vooral bij aardrijkskunde ging het volgens haar mis: de cijfers zouden niet kloppen met het ingeleverde werk van haar dochter.
Gedrag moeder zorgde voor onveilig gevoel
Vervolgens escaleerde het conflict. Volgens de school stuurde de moeder veel mails, benaderde ze externe instanties en trok ze docenten openlijk in twijfel. Ook zou ze gesprekken met docenten heimelijk hebben opgenomen en gedeeld via een afgeschermd YouTube-kanaal. "Docenten en medewerkers voelen zich onveilig door het gedrag van de moeder", zei de advocaat van de school tijdens de rechtszaak.
Volgens de school is er veel geprobeerd om de relatie te herstellen, maar zonder resultaat. "Het gedrag van moeder is zodanig verstorend", stelde de advocaat. "OMO kan dit gedrag niet langer tolereren." OMO is de koepelorganisatie waarbij het Norbertuscollege is aangesloten. Terugkeer naar de school is volgens de advocaat geen optie meer. "Het is gewoon klaar. Er is te veel gebeurd."
Meer op achtergrond
De rechter deelt dat standpunt, blijkt uit de uitspraak van donderdag. Volgens de rechter heeft de school gelijk in het niet meer toelaten van de leerlinge. De rechter benadrukt dat het meisje snel een frisse start moet kunnen maken op een andere school. De moeder wordt opgeroepen om zich in het belang van haar dochter meer op de achtergrond te houden bij haar schoolcarrière.
De moeder moet ook de proceskosten van de school betalen: 2100 euro.