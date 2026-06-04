Zorgen om verkeerslichten N65 bij Helvoirt: 'Te gek voor woorden'

De tijdelijke verkeerslichten op de N65 bij Helvoirt staan zo strak afgesteld dat automobilisten soms nog over de kruising rijden als fietsers al groen krijgen. En dat terwijl er op de weg toch al veel door rood gereden wordt. "Te gek voor woorden", vindt Martien Vroman van lokale partij SamenLokaal.

Volgens Martien Vroman, lijsttrekker van SamenLokaal, ligt de verkeersveiligheid op de N65 in Helvoirt erg gevoelig, mede door de vele ongelukken op de weg. "Je zou bij de tijdelijke verkeerslichten toch verwachten dat er minimaal een seconde speling zit voordat het andere verkeer groen krijgt. In de praktijk blijkt dus dat dat niet zo is en dat is te gek voor woorden."

De verkeerslichten op de 80 kilometer weg staan erg strak afgesteld, blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Dat kan zorgen voor gevaarlijke situaties . Rijkswaterstaat ziet geen aanleiding om in te grijpen en wijst erop dat automobilisten 'zich moeten gedragen naar de kleuren'.

Normaal wel veiligheidsmarge

Verkeersdeskundige Paul van de Coevering legt uit dat zo'n veiligheidsmarge normaal gesproken wel bestaat. "Bij verkeerslichten heb je altijd te maken met ontruimingstijd. Dat betekent dat de ene richting eerst op rood gaat, waarna er nog een paar seconden volgen voordat de andere richting groen krijgt."

Daarbij wordt rekening gehouden met meerdere factoren, zoals de tijd die voertuigen nodig hebben om op te trekken en weg te rijden. "Je wil voorkomen dat verkeer elkaar op het kruisingsvlak tegenkomt. Dat betekent niet dat je er bij groen licht meteen plankgas met je ogen dicht vandoor moet gaan", benadrukt hij.

Wens voor meer roodlichtcamera's

De situatie rond de tijdelijke verkeerslichten past in de reeks verkeersproblemen waar de N65 al jaren mee kampt. Volgens lokale partijen is het daarom te kort door de bocht om alleen naar de stoplichten te wijzen.

"Verkeersveiligheid hangt uiteindelijk vooral af van de automobilisten en fietsers zelf", zegt raadslid Rutger Jans van het CDA in Vught. "Ik denk dat Rijkswaterstaat zijn werk prima doet. Het probleem zit eerder bij mensen die door rood rijden. Daarom pleiten wij ook voor meer roodlichtcamera's."

'Er moet echt iets gebeuren'

De roodlichtcamera's die op de kruising in Helvoirt stonden, werden volgens Vroman jaren geleden weggehaald. "Dat vind ik heel slecht. Als het groen is, moet je altijd goed naar links en rechts kijken, want er wordt heel veel door rood gereden. Zonder roodlichtcamera's geven mensen bij oranje toch nog even extra gas om door te rijden. Er moet echt iets gebeuren. Juist op zo'n druk kruispunt, met een schoolroute tussen Helvoirt en Vught."