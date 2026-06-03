Fietser geschept door vrachtwagen bij tijdelijke verkeerslichten N65

Een jongen op de fiets is woensdagavond aangereden door een vrachtwagen op de N65 bij Helvoirt. Dat gebeurde bij de tijdelijke verkeerslichten op de N65. Onderzocht wordt nu of die goed waren afgesteld.

De jongen probeerde op zijn fiets de weg over te steken vanaf de Molenstraat naar de Torenstraat toen het misging. De fietser raakte gewond aan zijn voet en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Verkeerd afgesteld

Eerder op de dag waren er problemen met de verkeerslichten op de N65 bij Helvoirt en bij Vught, wat woensdagochtend tot verkeerschaos en veel vertraging leidde. Op de kruising in Helvoirt staan tijdelijke verkeerslichten omdat de huidige vervangen moeten worden.

In Vught werden woensdagochtend verkeerslichten uitgezet omdat deze verkeerd waren afgesteld. Dit waren gloednieuwe verkeerslichten. Door de problemen werden in Vught verkeersregelaars ingezet en werden meerdere rijstroken afgesloten. Rond één uur meldde Rijkswaterstaat dat de problemen in Vught waren verholpen en de verkeerslichten weer naar behoren werkten.