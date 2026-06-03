Probleem met verkeerslichten N65 opgelost: rijstroken zijn weer open

De verkeerslichten op de A65/N65 tussen Vught en Helvoirt werken woensdagmiddag weer. Door problemen met de afstelling van de nieuwe verkeerslichten moesten er 's ochtends verkeersregelaars worden ingezet en knipperden de lichten oranje. Dat zorgde voor flinke vertraging.

De verkeersregelaars moesten het verkeer woensdagochtend op drie kruisingen in Vught in goede banen leiden. Op de weg van Den Bosch naar Tilburg waren de linkerrijstroken in beide richtingen afgesloten.

Rond één uur laat Rijkswaterstaat weten dat de kasten van de verkeerslichten gecontroleerd zijn. "Alle systemen zijn inmiddels goedgekeurd. De nieuwe verkeerslichten zijn volledig in werking en de verkeersregelaars zijn vertrokken", schrijft de wegbeheerder. Ook de rijstroken zijn weer vrijgegeven.

Verkeerd afgesteld

De nieuwe verkeerslichten zijn afgelopen weekend geplaatst. Kort daarna bleek er iets mis te zijn met de afstelling. "Hierdoor kregen sommige verkeerslichten korter groen dan gepland. Daarom zijn er verkeersregelaars ingezet om de veiligheid te kunnen garanderen. Eén rijstrook wordt dan afgesloten om de snelheid uit het verkeer te halen", legde een woordvoerder van Rijkswaterstaat eerder uit. Ook werden de verkeerslichten voor de veiligheid op oranje gezet.

De vertraging liep woensdagochtend op tot een uur. Er werd geadviseerd om via Den Bosch over de A58 en A2 te rijden, maar ook daar was flinke vertraging. Op de A58 richting Tilburg bij Moergestel was een vrouw in een auto onwel geworden, maar twee vrachtwagenchauffeurs en een busbestuurder wisten een groot ongeluk te voorkomen.