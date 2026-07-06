Zomertips: 5 podcasts om te luisteren wanneer je op het strand ligt

Golven die luid kletterend breken in de branding, strandballen die over en weer geschopt worden en huilende kinderen die hun ouders kwijt zijn: geluiden genoeg wanneer je op je handdoek aan het strand ligt. Deze vijf podcasts van Omroep Brabant bieden uitkomst als je even wil ontsnappen aan de drukte. Koptelefoon op, voeten in het zand en luisteren maar.

Moord aan de dijk

In 1934 wordt er een brute roofmoord gepleegd op twee bejaarde broers in een klein gehuchtje langs de Maas. De daders zijn lid van de beruchte 'Bende van Oss'. Podcastmaker Arjo Kraak neemt jou als luisteraar mee terug in de tijd toen het er heel anders aan toeging in Brabant. Een true-crime podcast zoals je nog niet eerder hoorde. De podcast is direct te beluisteren via:

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Of ik je mis

Jarenlang beschouwde Thijs het overlijden van zijn vader als een feit waar hij weinig bij voelde. Mijn vader is dood, dacht hij, en door met het leven. Tot hij zich af begon te vragen: waarom raakt het me zo weinig? Waarom mis ik hem niet? En wie was mijn vader eigenlijk? Het resultaat: een ontwapenende en zeer persoonlijke podcast. ‘Of ik je mis’ won een Regiohelden Award: een prijs voor de beste podcast van een regionale omroep. Een bewezen aanrader dus! De podcast is direct te beluisteren via:

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Van Ons

Presentator Jasper Stads gaat samen met bekende Brabanders op zoek naar de trots van onze provincie. Het eerste seizoen van de podcast bestaat uit tien afleveringen. Daarin gaat Jasper langs bij onder meer Robèrt van Beckhoven, Leo Alkemade, Christel de Laat, Pieter van den Hoogenband en Lucille Werner. Zij vertellen allemaal wat hun binding is met de provincie en in hoeverre zij zichzelf als echte Brabander zien. De podcast is direct te beluisteren via:

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Ni Na Lammers luisteren

Acteren, zingen, presenteren of slap kletsen in een podcast: is er iets wat Frank Lammers niet kan? Samen met Nina van den Broek neemt hij de week door in de podcast 'Ni Na Lammers luisteren'. Daarbij steekt hij zijn liefde voor de mooiste plek op aarde niet onder stoelen of banken: zijn eigen Brabant. Waar nodig kijken ze ook over de grenzen van de provincie. Met een flinke dosis Brabantse humor én nuchterheid uiteraard. De podcast is direct te beluisteren via:

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De Snapchatmoord

In maart 2023 wordt het lichaam van de 58-jarige Gradus Haisch gevonden in de bossen bij Wouwse Plantage. Hij is met veel geweld neergestoken. De zaak neemt een nog grimmigere wending wanneer Gradus’ eigen dochter in beeld komt als hoofdverdachte. Zij en haar vriendje zouden de moord zorgvuldig hebben beraamd via berichtjes over en weer op Snapchat. We leggen je de zaak uit en nemen je vervolgens mee tijdens de rechtszaak tegen de hoofdverdachten. De podcast is direct te beluisteren via:

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Dit zijn slechts vijf podcasts uit het aanbod van Omroep Brabant. Dat betekent natuurlijk niet dat de andere podcasts niet de moeite waard zijn. Op deze pagina vind je er nog veel meer.