Grote controle op fatbikes: meer dan 200 bekeuringen uitgedeeld

De politie heeft donderdag 210 boetes uitgedeeld tijdens een fatbikecontrole in de gemeenten Bernheze en Oss. Meer dan de helft van de boetes waren voor fietsen in het centrum. Er zijn ook drie fatbikes in beslag genomen.

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De agenten hebben 30 boetes uitgeschreven voor het vasthouden van een telefoon tijdens het fietsen. Een persoon kreeg een boete voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Andere boetes waren onder andere voor het ontbreken van een reflector op de fatbike, niet goedwerkende remmen, het negeren van een stopteken en openstaande signaleringen.

"Belangrijk hierbij is: zorg dat als je de weg op gaat, je voertuig in orde is. Dit voorkomt verkeersongelukken en draagt er aan bij dat je weer veilig thuiskomt", schrijft de politie op Instagram.

Drie fatbikes zijn in beslag genomen (foto: politie_maasdal/instagram).

Verbod op fatbikes

In veel gemeenten is al langere tijd zorg rondom de verkeersveiligheid van fatbikes. Roosendaal, Eindhoven en Den Bosch ondertekenden twee jaar geleden al een landelijke petitie om aandacht te vragen voor de onveiligheid van fatbikes in het verkeer. De petitie is toen aangeboden aan de Tweede Kamer, maar dat haalde niet veel uit. Het kabinet is van plan om in 2027 een helmplicht in te voeren voor minderjarige bestuurders van fatbikes. Daarnaast wil ze extra maatregelen om het gedrag van bestuurders te verbeteren. Het kabinet moet de Tweede en Eerste Kamer nog wel over dit voorstel informeren. Bij een fatbikecontrole in Eindhoven schrok de politie van de belabberde staat van de fatbikes: