Bredase straat wint opnieuw miljoenenprijs bij Postcode Loterij

Hoeveel geluk kun je hebben? Voor de tweede keer in twee jaar valt de straatprijs van de Postcode Loterij op dezelfde postcode in Breda. In januari 2024 was het ook al prijs op postcode 4818RL. Toen mocht iedereen aan het Boeimeerhof, die meespeelde, één miljoen euro met elkaar verdelen. Vrijdag was het weer raak, 48 winnaars kregen maar liefst € 1.650.000 te verdelen, dat is €25.000 per lot. Een van de gelukkige kreeg ook nog een gloednieuwe BMW.

"Goooeeedemiddag Breda", galmt het vrijdagmiddag even na vijven tussen de huizen aan het Boeimeerhof. Gaston Starreveld is in zijn vertrouwde rode bodywarmer net de straat in gelopen en heeft een grote stapel gouden enveloppen bij zich. Voor hem een grote groep gelukkigen die bijna allemaal voor de tweede keer in korte tijd in de prijzen vallen.

Netty en Ad zijn net uit het ziekenhuis en weten niet wat ze voor de tweede keer overkomt. "Ik had mijn heup gebroken en heb zeven weken in het ziekenhuis gelegen en mijn man Ad lag ook in het ziekhuis", vertelt Netty zichtbaar geëmotioneerd. "Het is ongelofelijk en niet te bevatten dat dit opnieuw gebeurt, de vorige keer hebben we veel van het geld aan de kleinkinderen gegeven en dat gaan we nu weer doen", zegt Ad.

"Ik ga volgende week op vakantie in een week krijg ik die 25.000 euro nooit op."

Als iedereen een gouden envelop heeft, wordt er door Gaston afgeteld en kijkt iedereen welke prijs ze gewonnen hebben. Angelique valt bijna achterover van haar rollator als ze het bedrag ziet. "75.000 euro en mijn vrouw ook heeft ook drie loten" zegt ze zichtbaar ondersteboven. "Januari 2024 mochten we met z'n allen een miljoen verdelen, maar deze keer is het veel meer, dit is echt heel veel geld", vult haar vrouw Kitty aan. "Het is hier sowieso al heel fijn wonen hier, we zijn heel gelukkig en dan ook nog zo voor de tweede keer in de prijzen vallen, ongelofelijk. Bij elkaar wint het stel € 150.000.

Kitty en Angelique weten niet wat ze overkomt

"Het is een gelukstraat, dus als er een huis te koop staat, hier moet je naartoe."

Als of het niet genoeg is wordt er ook nog een auto weggegeven en die komt terecht bij Agneta van nummer 50. "We zouden net morgen een proefrit gaan maken voor een nieuwe auto", roept ze door haar tranen heen als ze de sleutel overhandigd krijgt. "Ik was al heel gelukkig maar dit is de kers op de taart. Het is al heel bijzonder dat we hier voor de tweede keer met z'n allen staan, ik heb er geen woorden voor nu ook nog een auto. Iedereen gunt het elkaar hier in de straat. De vorige keer ben ik van het geld op een cruise geweest naar de Cariben, wat we nu gaan doen weet ik nog niet, we hoeven er in ieder geval geen auto van te kopen.

Agneta bij de auto die ze ook nog won

Floor de dochter van Kataline weet al wel wat ze als eerste gaan doen: shoppen. "Het is echt verbazingwekkend dat het kan voor de tweede keer. We hadden de loten het bijna opgezegd, maar gelukkig niet gedaan. Het is een gelukstraat, dus als er een huis te koop staat, hier moet je naartoe", zegt Kataline lachend. "Ik ga volgende week op vakantie in een week krijg ik die 25.000 euro nooit op."