Deze gemeenten lopen achter met het huisvesten van statushouders

De meeste Brabantse gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. In onze provincie moeten gemeenten zorgen voor 3.168 huizen voor deze statushouders, maar de teller blijft steken op 1.702. Daardoor verblijven zij nog steeds in asielzoekerscentra, terwijl die al overvol zijn.

Bij een aantal gemeenten gaat het om enkele huizen, maar gemeenten zoals Tilburg, Bladel en Oisterwijk hebben de grootste achterstanden. De gemeenten hebben nog tot 1 juli de tijd om het doel te halen voor het eerste halfjaar van 2026.

Van de 56 Brabantse gemeenten hebben nu twaalf gezorgd voor genoeg huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De 44 andere gemeenten lopen achter.

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Overvolle asielzoekerscentra

Het tekort aan huizen voor vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben, is een van de oorzaken van de problemen met de overvolle asielzoekerscentra, zoals in het azc in Budel.

Ongeveer een kwart van de bewoners van de asielzoekerscentra is namelijk een statushouder en zou eigenlijk in een ander huis moeten wonen. Maar omdat de gemeenten niet voldoende huizen regelen voor statushouders, stromen zij niet door en blijven zij in asielzoekerscentra.

Waarschijnlijk komt er in de loop van juli duidelijkheid over of het gemeenten gaat lukken om te zorgen voor voldoende huizen voor statushouders. Ook wordt dan duidelijk of er gevolgen komen voor gemeenten die te weinig hebben gedaan.