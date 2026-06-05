Na honderden broodclips is Kitty's eerbetoon aan haar vader zo goed als af

Wat hebben een vlieg, lamp en klok met elkaar te maken? Ze staan allemaal op het bijna voltooide broodclipkunstwerk van Kitty van Gils. De Hilvarenbeekse kunstenares begon dit jaar aan de sculptuur om haar overleden vader Noud te eren. Het einde is nu in zicht.

“Sund om weg te gooien”, zei Kitty's vader (ook bakker) Noud altijd over de broodclipjes. Deze belandden dan in de besteklade. Een gewoonte die veel andere mensen ook bleken te hebben. Kitty plaatste een oproepje om de clipjes te verzamelen en kreeg er honderden binnen, waarna ze aan haar kunstwerk begon.

De houdbaarheidsdatum op de clips maakt het extra bijzonder. “Dat heeft het leven ook”, zegt Kitty tegen Omroep Tilburg. “Ons pap heeft altijd gezegd: ‘Als het je tijd is, dan ga je, we staan allemaal in de rij’.” Haar vader overleed in de zomer van 2023 op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Ook andere familieleden hebben uiteindelijk een plekje op het beeld gekregen. Sommige broodclips hebben een kleurtje. Deze komen allemaal vier keer terug in het werk. Ze representeren het gezin met Kitty zelf, haar tweelingzus, moeder en vader.

Tentoonstellen

De sculptuur heeft een verhuizing naar een nieuw atelier overleefd en is nu zo goed als af. Voorheen maakte Kitty haar kunstwerken in Hilvarenbeek, maar inmiddels is ze gevestigd in Tilburg. Ze wil alleen nog een draad vilten waarmee ze het kunstwerk op kan hangen. Dat doet ze het liefst op een plek waar iedereen die clipjes aangeleverd heeft het stuk ook kan zien. “Ik ga het in De Schouwburg proberen”, vertelt Kitty.

Chronostijd en Kairostijd

Het beeld is een infinity teken geworden. Dat staat symbool voor oneindigheid. Hiermee, en met de toegevoegde klok, beeldt Kitty de Chronostijd uit. Dat is de meetbare tijd. Ook de Kairostijd komt erin terug. Die tijd is niet meetbaar in minuten, maar een tijd die je ervaart.