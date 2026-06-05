Reconstructie van fatale schietpartij waarbij Sam (24) uit Oss overleed

De politie is sinds zes uur vrijdagochtend bezig met een reconstructie van de schietpartij in Rotterdam waarbij Sam van Buul (24) uit Oss om het leven kwam. De reconstructie moet meer duidelijkheid geven over wat er precies gebeurd is. Hoofdverdachte Rick van R. is bij de reconstructie aanwezig.

Sam zat op 9 november 2025 samen met haar 28-jarige vriend Rick van R. en een andere 20-jarige man in de auto toen een pistool af ging. Sam werd dodelijk geraakt in haar hoofd. Onderzoek wijst uit dat er met het wapen twee kogels zijn afgevuurd. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Van R. aangeklaagd voor poging tot doodslag dan wel dood door schuld. Justitie vermoedt dat hij het wapen mogelijk uit de handen van het slachtoffer heeft geprobeerd te trekken, waardoor het is afgegaan.

Het vuurwapen, een omgebouwd gaspistool, is nog altijd niet teruggevonden, net als de telefoon van de verdachte. Hoofdverdachte bij reconstructie

Om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd op het Kralingseplein in Rotterdam, werd het onderzoek naar de dood van Sam uitgebreid met de reconstructie. Hoofdverdachte Rick van R. was hier vrijdag bij aanwezig, schrijft RTV Rijnmond. Mogelijk heeft hij aanwijzingen gegeven over waar het wapen en de telefoon kunnen liggen. Volgens de omroep werd door agenten met metaaldetectoren in de berm van het Kralingseplein gezocht. De reconstructie wordt volgens het Openbaar Ministerie gezien als een 'verhoor op locatie'. Alles wordt op film vastgelegd. Een deel van het Kralingseplein was hierdoor de hele ochtend afgesloten. De politie was om één uur 's middags nog altijd bezig.

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