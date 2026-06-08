Half miljoen liter water: dit nieuwe zwembad is klaar voor de eerste plons

Uitnodigend ligt het water van het gloednieuwe zwembad De Albatros in Eersel te wachten op de eerste bezoekers die erin plonzen. Onlangs werd het 25-meterbad opgeleverd aan de gemeente, en nu is het wachten tot de laatste puntjes op de i zijn gezet, voordat er daadwerkelijk baantjes getrokken kunnen worden. Directeur Richard Emmerik van bouwbedrijf Pellikaan in Tilburg legt uit wat er allemaal bij kwam kijken. Want een zwembad bouwen, dat doe je niet zomaar.

Alles begint onder de grond. Allereerst moet er natuurlijk een ruime kuil worden uitgegraven, waarna de betonvloer wordt gestort. Dit is meer dan zomaar een laag grijs cement, het vormt het stevige fundament waarop de rest wordt gebouwd. Hoe strakker en vlakker de vloer, hoe beter de wanden aansluiten.

"Er mag nergens een lek zitten, dat is de eerste mijlpaal."

"Die betonnen bak moet uiteraard honderd procent waterdicht zijn", vertelt Richard. "Dus dat storten van het beton gebeurt heel zorgvuldig en op maat. Vervolgens vul je 'm met water om te kijken of er nergens een lek zit. Dat is het moment van de waarheid, de eerste mijlpaal." Daarna krijg je de afwerking, in dit geval de tegels. "Je wilt natuurlijk dat die tegels er over vijftig jaar ook nog tegenaan zitten, dus daar investeren we echt in", aldus de directeur.

"Dagelijks komt er een laagje van 5 centimeter water bij."

Om het zwembad te vullen, heb je 500.000 liter water nodig. En dat is niet simpelweg een kwestie van een kraantje opendraaien. Alles gebeurt met voorzichtig beleid, een proces dat weken duurt. "Dagelijks komt er een laagje van vijf centimeter bij", legt Richard uit. "Een half miljoen water staat gelijk aan een half miljoen kilo. Het beton gaat werken door zo'n enorme hoeveelheid, en dat mag, maar het moet wel geleidelijk gebeuren."

Daarnaast is het van belang dat je het bad vult met water dat bijna dezelfde temperatuur heeft als het beton. Het mag maar drie graden afwijken. "Doe je dat niet, dan ontstaat er een thermische schok, waardoor het beton kan scheuren of vervormen. En dan heb je echt een groot probleem."

In het zwembad kunnen ook wedstrijden worden gehouden (foto: Karin Kamp).

De Albatros is een officieel vierbaans wedstrijdbad, dus behalve ontspannen dobberen en crawlen worden er straks ook wedstrijden in gezwommen. "Het bad moet exact 25 meter zijn", benadrukt Richard. "Dus geen centimetertje korter of langer. Is het 24 meter en 999 millimeter, dan wordt het afgekeurd. De Nederlandse zwembond is hier vorige week geweest om het zwembad exact op te meten. Daarnaast controleren ze de lichtsterkte, en of de verspreiding van het licht goed is."

"Van een flinke echo wordt de zwemleraar gek."

Ook de akoestiek van de ruimte kreeg volop aandacht. In de wanden en het dak zijn geluidsabsorberende materialen verwerkt om de nagalm te beperken. "Die moet minimaal zijn, zeker voor docenten die zwemles geven", weet Richard. "Anders word je gek van de echo." Het nieuwe zwembad in Eersel is wat ze in vaktaal een 'heel rustig bad' noemen. Niet alleen de akoestiek klopt, ook het water klotst nauwelijks. "Dat zit 'm in de juiste helling van de goot. Die voert het water strak in één lijn af, zonder versnelling of vertraging."

Richard van Emmerik en wethouder Eric Beex tijdens de oplevering van het zwembad (foto: Karin Kamp).

Iedere drie tot vier uur maakt elke druppel water een rondje door de installatie met filter. "Via de goten stroomt het water naar een grote betonnen tank, waar het door een dikke laag zand met verschillende korrels zakt. Dan volgt de kwaliteitscheck: zit er voldoende chloor in, klopt de pH-waarde? (de zuurgraad, redactie). Pas als alles in orde is, stroomt het heldere water weer terug het bad in."

Het geheim van een bouwproject dat binnen de tijd en binnen budget wordt afgerond? "Exact uitvoeren wat er op de tekening staat, en geen millimeter inleveren op kwaliteit. We schakelden consultants in, die wekelijks meekeken." Overbodig? Zeker niet, vindt de directeur van Pellikaan. "Hier mag absoluut niks mis mee gaan. Een lamp kunnen we vervangen, maar de basis van dit project moet gewoon goed zijn." Bij de oplevering, met een symbolische sleuteloverdracht aan wethouder Eric Beex van Eersel, dobberde er - heel toepasselijk - een opblaasbare pelikaan in het water. "Da's toch ons visitekaartje", knipoogt Richard.

De dobberende pelikaan, een knipoog namens het bouwbedrijf (foto: Karin Kamp).