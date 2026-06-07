Gemeente betaalde 1,1 miljoen voor gloednieuw zwembad dat al jaar dicht is

De gemeente Eindhoven betaalde 1,1 miljoen euro voor een nieuw zwembad dat al bijna een jaar niet gebruikt kan worden. Het gaat om een nieuw kinderzwembad en een waterspeeltuin in het populaire Speelpark De Splinter. Juni vorig jaar gingen de baden dicht om daarna niet meer open te gaan. De coating van de nieuwe baden liet los.

Het bad en de waterspeeltuin liggen er al bijna een jaar troosteloos bij. Op hete dagen is deze plek een uitkomst om in Eindhoven verkoeling te zoeken. Dat kan nu bijna een jaar al niet meer. Hekken en een afzetlint moeten ervoor zorgen dat niemand erbij komt. De exploitant schreef vorige maand op social media: 'Excuses voor het ongemak'. De gemeente is eigenaar van het speelpark. "Het zwembad met spraypark is dit seizoen nog niet geopend vanwege herstelwerkzaamheden aan het bad", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

De aanleg van het kinderzwembad met waterspeeltuin kostte de gemeente meer dan een miljoen euro. Allemaal voor een bad dat niet gebruikt kan worden. De kosten voor het herstel zijn dan ook voor de aannemer. Het park nam geen risico met de loslatende coating en sloot vorig jaar het bad met de waterspeeltuin. "Er kwamen scherpe randen aan. Dat werd steeds erger", reageerde parkbeheerder Hugo Jansen eerder. "Het is heel jammer, maar het was niet meer verantwoord om het zwembad open te houden", voegde hij eraan toe.

De Splinter in betere tijden (foto: Speelpark de Splinter).

Speelpark De Splinter is een begrip in Eindhoven en daarbuiten. Op een drukke dag zijn er duizenden mensen. Schoolreisjes worden naar het park georganiseerd. De gigantische speeltuin is geliefd bij kinderen tot ongeveer twaalf jaar. De Splinter heft sinds vorig jaar van april tot november op meerdere dagen per week entree. Daar hoort het gebruik van het kinderzwembad bij. De verbouwing zelf liep al vertraging op, waardoor het zwembad later dan gepland geopend werd. Vanaf 13 juli 2023 kon er gespeeld worden, maar de waterpret werd door de loslatende coating bijna een jaar geleden abrupt afgekapt. "Gelukkig is dit bijna klaar en kan het zwembad - na toetsing van de waterkwaliteit - worden opengesteld", zegt een woordvoerder van de gemeente. Volgens hem kunnen kinderen er binnenkort weer terecht. "Het ziet ernaar uit dat het zwembad en spraypark in de tweede helft van juni weer open kunnen."