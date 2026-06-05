Emile Roemer wil langer door als commissaris van de Koning in Limburg

Emile Roemer (63) uit Boxmeer wil langer door als commissaris van de Koning in Limburg. De voormalige SP-leider heeft minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken laten weten dat hij 'heel graag' voor herbenoeming in aanmerking wil komen, bevestigt zijn woordvoerder vrijdag. De termijn van zes jaar van Roemer loopt op 1 december volgend jaar af.

De politicus uit Boxmeer is sinds eind 2021 commissaris van de Koning, een functie die in Limburg gouverneur wordt genoemd. Daarvoor was hij onder andere leider van de SP in de Tweede Kamer en waarnemend burgemeester in Heerlen en Alkmaar.