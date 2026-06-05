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Emile Roemer wil langer door als commissaris van de Koning in Limburg
Vandaag om 14:00 • Aangepast vandaag om 14:21
Emile Roemer (63) uit Boxmeer wil langer door als commissaris van de Koning in Limburg. De voormalige SP-leider heeft minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken laten weten dat hij 'heel graag' voor herbenoeming in aanmerking wil komen, bevestigt zijn woordvoerder vrijdag. De termijn van zes jaar van Roemer loopt op 1 december volgend jaar af.
De politicus uit Boxmeer is sinds eind 2021 commissaris van de Koning, een functie die in Limburg gouverneur wordt genoemd. Daarvoor was hij onder andere leider van de SP in de Tweede Kamer en waarnemend burgemeester in Heerlen en Alkmaar.
Minister Heerma heeft de Provinciale Staten ingelicht over de wens van Roemer om voor een tweede termijn te gaan. De Limburgse politiek moet uiteindelijk beslissen of het Roemer voordraagt voor herbenoeming. De minister volgt zo'n voordracht meestal op.
Auto-ongeluk
Begin maart kreeg Roemer een auto-ongeluk. Een andere auto botste met flinke vaart op zijn stilstaande auto. Daarbij raakte Roemer gewond. Eind maart gaf hij aan weer aan het werk te gaan als gouverneur.
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