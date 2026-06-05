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Bolle Jos van Sierra Leone naar Nederland? 'Laat 'm lekker daar zitten'

Vandaag om 17:00
'Laat Bolle Jos lekker in Sierra Leone', zegt Frank Lammers (archieffoto: ANP).
'Laat Bolle Jos lekker in Sierra Leone', zegt Frank Lammers (archieffoto: ANP).

Moet het kabinet ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stopzetten om het land te dwingen om Bolle Jos aan Nederland uit te leveren? Nee, zegt Frank Lammers stellig in de Omroep Brabant-podcast 'Ni Na Lammers Luisteren'. "Je straft de verkeerde mensen."

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Afgelopen week zei justitieminister David van Weel dat Nederland wil proberen om Europees ontwikkelingsgeld aan het West-Afrikaanse land stop te zetten, om drugscrimineel 'Bolle' Jos Leijdekkers uit Breda uitgeleverd te krijgen

Frank Lammers vraagt zich af waarom de inwoners van Sierra Leone zouden moeten opdraaien voor de aanwezigheid van één gezochte Nederlander. "Ze hebben daar een jacht neergelegd, agenten gestuurd en weet ik wat allemaal. Het lijkt inmiddels een soort prestigezaak."

"Er moet meer ontwikkelingssamenwerking naartoe, niet minder", stelt hij. Volgens de acteur zijn onderwijs en economische ontwikkeling uiteindelijk de beste manieren om een land vooruit te helpen. 

In de podcast vertelt hij dat hij inmiddels twee keer in Sierra Leone is geweest en daar samen met Sander de Kramer via de Sunday Foundation heeft meegewerkt aan de bouw van drie scholen. Volgens hem kan juist die steun direct verschil maken voor de gemeenschap in het land.

"Je kunt niet een heel volk straffen omdat daar een iets te dikke Brabander zit", zegt Lammers. "Zo werkt het niet."

Beluister de nieuwste aflevering van 'Ni Na Lammers luisteren' in je favoriete podcast-app of hieronder: 

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