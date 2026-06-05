Bolle Jos van Sierra Leone naar Nederland? 'Laat 'm lekker daar zitten'

Frank Lammers vraagt zich af waarom de inwoners van Sierra Leone zouden moeten opdraaien voor de aanwezigheid van één gezochte Nederlander. "Ze hebben daar een jacht neergelegd, agenten gestuurd en weet ik wat allemaal. Het lijkt inmiddels een soort prestigezaak."

Afgelopen week zei justitieminister David van Weel dat Nederland wil proberen om Europees ontwikkelingsgeld aan het West-Afrikaanse land stop te zetten, om drugscrimineel 'Bolle' Jos Leijdekkers uit Breda uitgeleverd te krijgen .

"Er moet meer ontwikkelingssamenwerking naartoe, niet minder", stelt hij. Volgens de acteur zijn onderwijs en economische ontwikkeling uiteindelijk de beste manieren om een land vooruit te helpen.

In de podcast vertelt hij dat hij inmiddels twee keer in Sierra Leone is geweest en daar samen met Sander de Kramer via de Sunday Foundation heeft meegewerkt aan de bouw van drie scholen. Volgens hem kan juist die steun direct verschil maken voor de gemeenschap in het land.

"Je kunt niet een heel volk straffen omdat daar een iets te dikke Brabander zit", zegt Lammers. "Zo werkt het niet."

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