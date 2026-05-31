Bolle Jos nog niet gepakt: kabinet wil EU-geld voor Sierra Leone stopzetten

Het kabinet wil de druk op Sierra Leone opvoeren om Bolle Jos uit Breda uitgeleverd te krijgen. Omdat dat tot nu toe niet lukt, wil Nederland proberen om Europees ontwikkelingsgeld aan het West-Afrikaanse land stop te zetten. Dat vertelt minister David van Weel van Justitie in het tv-programma Buitenhof.

Volgens Van Weel is het niet uit te leggen dat Sierra Leone Europees geld krijgt, terwijl het land volgens hem onderdak biedt aan Bolle Jos. “Het is natuurlijk bizar dat wij een land faciliteren of ondersteunen dat tegelijkertijd een veilige haven biedt aan een van de grootste drugscriminelen die we wereldwijd kennen”, zei de minister zondag in het tv-programma Buitenhof. Grootste prioriteit

Jos Leijdekkers, zoals hij echt heet, wordt gezien als een van de grootste drugscriminelen van Nederland. De Bredanaar is in Nederland en België samen veroordeeld tot tientallen jaren cel. Van Weel noemt zijn arrestatie een van zijn grootste prioriteiten. Nederland probeert al langer om Leijdekkers uitgeleverd te krijgen. Begin deze maand sprak Van Weel nog met zijn collega uit Sierra Leone. Volgens de minister krijgt Nederland al maanden hetzelfde antwoord: “Druk mee bezig, procedures lopen, rapport van de politie bijna afgerond.” Van Weel zei in Buitenhof dat hij “niet de illusie” heeft dat er via de politiek iets in beweging komt. “Dus zoeken we het ook breder.”

Dat bredere spoor is nu de Europese ontwikkelingshulp. Sierra Leone krijgt van de EU tussen 2021 en 2027 352 miljoen euro aan subsidies. Daarnaast profiteert het land van regionale en internationale EU-programma’s. Nederland hoopt andere Europese landen mee te krijgen om die steun stop te zetten of in elk geval als drukmiddel te gebruiken. Grote drugsvangst

In Buitenhof vertelde Van Weel ook over een grote drugsvangst bij de Canarische Eilanden begin mei. Daarbij werd tussen de 30.000 en 45.000 kilo drugs onderschept. Volgens de minister is duidelijk dat het schip in Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, is geladen. "Als je kijkt naar de hoeveelheid drugs die van dat schip kwam, kan het niet waar zijn dat daar niet door alle lagen heen medewerking is verleend aan deze operatie", zei Van Weel daarover. Volgens verschillende bronnen heeft Leijdekkers een relatie met een dochter van president Julius Maada Bio van Sierra Leone. Dat zou de uitlevering moeilijk maken. De Telegraaf meldde eerder deze maand dat Nederland met speciale eenheden van politie en marine zou hebben geprobeerd om Leijdekkers op zee in West-Afrika aan te houden. Die actie zou op het laatste moment zijn afgeblazen. Van Weel wilde daar in Buitenhof niets over zeggen.