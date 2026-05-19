Bolle Jos krijgt in België celstraf, boete en havenverbod voor drugssmokkel

Jos Leijdekkers uit Breda, ook bekend als 'Bolle Jos', heeft dinsdag van de rechter in België acht jaar cel gekregen voor drugssmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. Ook is de voortvluchtige drugscrimineel een boete van 80.000 euro opgelegd en een havenverbod van tien jaar.

De rechter vindt het bewezen dat Bolle Jos de spil was in de drugssmokkel van oktober 2023 waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone naar de Antwerpse haven werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro.

De rechtbank in het Belgische Dendermonde heeft ook twintig handlangers van Bolle Jos schuldig bevonden aan de drugssmokkel. Zij kregen celstraffen opgelegd van achttien maanden tot tien jaar. De rechter legde hen ook boetes van 4000 tot 80.000 duizend euro en een havenverbod op.

In het onderzoek kwamen 22 betrokkenen in beeld, twee werden er vrijgesproken.

Bolle Jos zou volgens verschillende media in Sierra Leone wonen en daar bescherming krijgen van de president. Nederland probeert hem uitgeleverd te krijgen, maar tot nu toe zonder resultaat.

Jos Leijdekkers is in België al in verschillende rechtszaken bij verstek veroordeeld, in totaal tot 57 jaar cel. In juni 2024 kreeg hij in Nederland 24 jaar gevangenisstraf voor internationale handel in cocaïne en het geven van de opdracht voor een liquidatie. En in juni 2025 besloot de rechter in Nederland dat hij ruim 96 miljoen euro aan crimineel vermogen moest terugbetalen.