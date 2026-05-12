Minister spreekt Sierra Leone opnieuw aan op uitlevering Bolle Jos

Justitieminister David van Weel heeft in Genève gesproken met zijn ambtgenoot van Sierra Leone over Jos Leijdekkers uit Breda, ook bekend als Bolle Jos. De veroordeelde drugscrimineel zou volgens verschillende media verblijven in dit Afrikaanse land, bescherming genieten van de president, een relatie hebben met zijn dochter en daarmee een kind hebben.

Nederland probeert al ruim een jaar om hem uitgeleverd te krijgen, tot nu toe zonder resultaat. "Tijd voor meer urgentie. We geven nooit op!", schrijft de VVD-bewindsman op X. Tegenover het ANP lichtte Van Weel telefonisch toe dat hij speciaal naar Genève is afgereisd omdat justitieminister Alpha Sesay van Sierra Leone daar was voor de VN-mensenrechtenraad. In een gesprek van ruim een uur heeft Van Weel naar eigen zeggen duidelijk gemaakt dat het de internationale reputatie van het Afrikaanse land schaadt om Bolle Jos onderdak te bieden. "Het was best intens. Al was het maar omdat het inmiddels al de derde keer is dat we elkaar spreken, maar we hebben veel meer appcontact gehad. En ik heb wel duidelijk gemaakt dat mijn geduld langzaam begint op te raken in dit proces", blikte de minister terug. Desondanks is het gesprek in 'goede harmonie' geëindigd. Ze zullen elkaar 'sowieso' later weer spreken en houden een 'open lijn'.