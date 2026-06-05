Geen frikandel speciaal, maar speciale waardering voor gestopte Van Empel

Ze ging weleens vaker een weddenschap aan, maar meestal ging dat om een frikandel speciaal. Een weddenschap rondom de eerste wereldtitel veldrijden van Fem van Empel (23) liep uit de hand. Wat begon met een idee eindigde in een muurschildering in Den Dungen van 25 meter lang. Vader Paul van Empel: “Na haar eerste wereldtitel was ik zo trots als een hond met zeven lullen, nu met acht.”

De weddenschap voor het WK van 2023 was volgens vader Paul een trigger voor haar dochter. “Ze was wereldkampioen bij de beloften en stroomde door naar de elite dames. Voor het WK in Hoogerheide probeerde ik haar extra te stimuleren door een graffiti te beloven als ze goud pakte. En dat bij de Dungense Brug waar we vrijwel iedere dag langskomen, vlakbij ons huis.” Toen ze won, moest Paul van Empel dus aan de slag. “Ik stond even met mijn mond vol tanden”, zegt hij lachend. “Ik vroeg me af hoe ik dat ging doen, met een emmertje en een kwast? Als iemand zou zien dat ik de naam van Fem op een muur kalkte, was dat raar geweest.”

Uiteindelijk hoefde hij zelf niet naar de bouwmarkt om verf te halen, maar pikte de gemeente het idee op. Na een lang traject van vergunningen aanvragen en schoonmaken kon kunstenaar Roy Valk aan de slag. Valk: “Ik snap dat het er indrukwekkend uitziet, maar voor mij was het een niet zo’n grote klus. Na vijf dagen met zo’n tweehonderd spuitbussen en veel verf was ik klaar. De muurschildering is stiekem iets groter worden dan de planning.” Fem van Empel zelf is heel trots op het eindresultaat. “Ik vond het een beetje gek om mezelf zo te zien, maar het is fantastisch gelukt. Het is een heel bijzondere waardering en ik hoop dat het ook een inspiratiebron is voor andere jonge meiden en jongens die sportdromen hebben.” Met topsport is de drievoudig wereldkampioen sinds eind 2025 gestopt. Nadat ze eerder dat jaar een pauze had ingelast om zich te richten op haar mentale welzijn, keerde ze met vertrouwen terug. De comeback was van korte duur, waarna ze stopte bij Team Visma | Lease a Bike.

"Ik maak er maximaal gebruik van."

“Ik geniet van alle vrijheid en maak daar maximaal gebruik van”, zegt Van Empel. “Ik ben veel op reis geweest. De komende maanden heb ik ook leuke plannen. Ik sta daarna voor alles open, ik ben nog jong.” Een terugkeer in de sport sluit ze niet uit. “Het is nu nog te vroeg om dat te zeggen. Ik vind heel veel dingen leuk om te doen, dus misschien ga ik een andere sport beoefenen. Ik zie wel wat er op mijn pad komt.”