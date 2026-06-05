Advertentie
Vermiste meisje (15) uit Ossendrecht na drie weken gevonden
Vandaag om 21:33 • Aangepast vandaag om 21:46
Het 15-jarige meisje uit Ossendrecht dat al drie weken vermist was, is gevonden. Dit laat de politie vrijdagavond weten. "Ze verkeert in goede gezondheid."
Het meisje werd sinds woensdag 13 mei vermist. De politie vroeg mensen die meer wisten over het meisje contact met hen op te nemen.
Volgens de politie werd rekening gehouden dat het meisje misschien de grens over is gestoken. Waar het meisje uiteindelijk is gevonden is niet bekend gemaakt.
Advertentie
Advertentie