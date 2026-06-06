Vrijwilligers willen huis naast hun museum kopen: 'Unieke kans'

De vrijwilligers achter Museumbrouwerij De Roos in Hilvarenbeek hebben één grote droom: het brouwershuis naast het museum overkopen. Die kans is er nu, maar dan moet er wel genoeg geld zijn. En daar is enige haast bij geboden.

De brouwerswoning kopen is echt 'een unieke kans', zegt vrijwilliger Suzanne Albregts. Het huis ligt precies naast het museum. Als die ook van het museum wordt, kunnen de 130 vrijwilligers de brouwerij, de woning en tussenliggende binnenplaats samenvoegen tot één geheel. Het resultaat: één grote doorlopende expositieruimte. "De familie die nu in het huis woont, is de elfde generatie van de familie die ooit met de brouwerij begon", vertelt Albregts. "We mogen hun terrein daarom veel gebruiken, maar ze verkopen het nu." Bovendien liggen er nog veel spullen in een opslag die de stichting graag wil tentoonstellen én hoort de brouwerswoning volgens de stichting bij de brouwerij. Genoeg redenen dus om het te kopen.

Hoe krijgen ze het geld bij elkaar?

Maar zover is het nog niet. Eerst moeten de vrijwilligers van Stichting Museumbrouwerij De Roos genoeg geld bij elkaar krijgen. De vrijwilligers zijn daarom een crowdfunding begonnen. Het streefbedrag: 50.000 euro. "Dat bedrag is bedoeld voor aanloopkosten, zoals voor de architect en voor de vergunningen", legt Albregts uit. Het aankoopbedrag van de woning is 1,2 miljoen euro. Dat bedrag wil de stichting bij elkaar krijgen met subsidies en mogelijk een lening. Er zijn ook nog genoeg andere plannen, zoals de ingang van het museum verplaatsen naar het huis, een klein terras aan de voorkant van het pand en het proeflokaal voor iedereen toegankelijk maken. Wanneer moet het geld er zijn?

De aankoop moet trouwens vrij snel gebeuren. De huidige bewoners denken graag mee, maar hebben een vergunning gekregen om aan hun nieuwe huis te beginnen en willen hun huidige woning nu dus verkopen. "We zijn al vier jaar met dit proces bezig, maar het is nu wel in de versnelling geraakt", zegt Albregts. "We willen de woning dit jaar nog kopen. Volgend jaar willen we het huis in orde maken, zodat het open kan voor publiek." De teller van de inzameling staat nu op ongeveer vijfduizend euro. De vrijwilliger hoopt dat nog veel meer mensen zullen doneren. "Dit is echt een once in a lifetime-kans. We zijn gewoon heel trots. Dit is de enige nog werkende dorpsbrouwerij van Nederland. Het zou geweldig zijn als we die nóg mooier kunnen maken."

De brouwerswoning (foto: privé).