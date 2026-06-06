Heibel binnen ASML over uitnodiging aan Elon Musk

ASML heeft Elon Musk uitgenodigd als spreker tijdens een interne conferentie. Een storm van negatieve reacties op een intern communicatiekanaal van de chipmachinefabrikant is het gevolg, meldt het Eindhovens Dagblad.

De teneur is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. Het bedrijf, zo schrijft het Eindhovens Dagblad . zou zich niet moeten associëren met de persoon Musk, omdat zijn denkbeelden volgens medewerkers haaks staan op de kernwaarden van ASML.

Musk wordt in een intern document aangekondigd als 'keynote speaker'. Hij zal te horen zijn tijdens de besloten technologieconferentie voor medewerkers die ASML komende donderdag houdt in Den Bosch.

"Musk zal zijn visie delen op AI, robotica, ruimtevaart en chipfabricage", staat in de aankondiging. De man achter Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX gaat virtueel in gesprek met ASML-topman Christophe Fouquet.

De chipmachine fabrikant zegt zaterdag dat Musk is uitgenodigd om het te hebben over zijn plan om een megafabriek voor chips te bouwen in Texas. ASML vindt de onderwerpen waar Musk over komt praten 'relevant voor hun medewerkers.'