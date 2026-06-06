Roparun haalt 5 miljoen euro op voor mensen met kanker

Bij de 35ste editie van de Roparun, een estafettetocht van bijna 500 kilometer van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam, is vijf miljoen euro opgehaald. Tijdens de tocht wordt geld ingezameld voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Vijfduizend deelnemers, waaronder veel Brabanders, legden de immense afstand af.

Hogere opbrengst De opbrengst ligt hoger dan vorig jaar, toen 4,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook dit jaar trok de Roparun weer door Brabant: Omroep Brabant ving de deelnemers op bij hun doorkomst door Tilburg Reeshof.

In het pinksterweekend renden ruim tweehonderd teams mee in de monstertocht om geld op te halen voor het goede doel. De organisatie mikte van tevoren op vijf miljoen euro, en dat doel werd zaterdagavond ruimschoots gehaald: 5.045.030 euro.

De voorbereidingen voor zo’n enorme estafetteloop zijn allesbehalve simpel. Teamleider Dirk Buijs van team SV Sprundel liet eerder aan Omroep Brabant zien wat er allemaal geregeld moet worden: eten, een slaapplek en zelfs de mogelijkheid voor een massage onderweg. "Gelukkig hebben we een groot netwerk", zei hij.

'Allebei besmet'

Ook Jolanda en Bert Marthijsen van team De Moerdijkrunners gaven een kijkje achter de schermen bij de voorbereidingen voor de estafetteloop. Het duo wordt liefkozend ook wel 'Mr. en Mrs. Roparun' genoemd. "De dag na de Roparun starten we alweer met de voorbereidingen voor het nieuwe jaar. Het zit in je of niet. Bert en ik zijn er allebei mee besmet," vertelde Jolanda.

Met de opbrengst ondersteunt Stichting Roparun projecten die bijdragen aan het welzijn en comfort van mensen met kanker, zoals hospices, vakantiewoningen voor patiënten, pruiken, vervoersvoorzieningen, de inrichting van behandelruimtes en andere initiatieven in de palliatieve zorg.

De liveregistratie is gratis en zonder account terug te kijken op Brabant+.