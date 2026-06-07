Drie mannen vast na explosie bij huis in Eindhoven

Drie mannen zijn aangehouden na de explosie die zaterdagnacht plaatsvond bij een huis aan de Magnoliastraat in Eindhoven. Die ontploffing vond rond halftwee 's nachts plaats.

Na de explosie ontstond brand in de voortuin en de hal van het huis . Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis aanwezig, maar niemand raakte gewond.

Voor de zekerheid werd na de explosie ook het huis van de buren ontruimd. Daardoor belandde een gezin met een baby in het holst van de nacht even op straat.

Na de ontploffing hing er een benzine-achtige lucht in de buurt. Vermoedelijk zijn bij het veroorzaken van de explosie brandversnellers zoals terpentine of benzine gebruikt.

Getuigen zagen na de explosie een auto wegrijden. De drie inzittenden werden wat later aangehouden. De verdachten zijn twee mannen van 19 en 24 jaar oud uit Den Haag en een 20-jarige man uit Rotterdam. Zij zijn vastgezet.