Mega-cokevangst gelinkt aan criminele vloot Bolle Jos en Turkse maffia

Het schip waarop de recordvangst van 30.000 kilo cocaïne is gedaan, maakt onderdeel uit van een vloot schepen die kan worden gelinkt aan Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos, en Turkse topcriminelen. Dat meldt RTL Nieuws. De politie in Nederland, Spanje en Turkije bekijken of er sprake is van een nog niet eerder bekend smokkelverbond op de Middellandse Zee.

Er is al langer het vermoeden dat dit drugstransport te maken heeft met de Bredase ' 'Bolle Jos'. Jos Leijdekkers zit al tijden veilig in Sierra Leone dat weigert hem aan Nederland uit te leveren.

Onderdeel van een vloot

De politie denkt dat het doel was om pakketten coke in de Middellandse Zee te werpen, zodat die door kleinere boten konden worden opgepikt. Dat wordt ook wel de dropoff-methode genoemd. Dat schrijft RTL Nieuws.

Naar nu blijkt, staat dit enorme drugstransport niet op zichzelf: de Arconian maakt onderdeel uit van een vloot schepen die in verband staat met drugssmokkel in de Middellandse Zee, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws in samenwerking met onderzoeksgroepen IrpiMedia uit Italië en het Turkse The Black Sea.