Ruud van Nistelrooij na 'leuke familieomstandigheden' bij Oranje

Ronald Koeman wist al lang dat zijn assistent Ruud van Nistelrooij zich pas zondag bij het Nederlands elftal in de Verenigde Staten zou melden. Zijn afwezigheid had te maken met een leuke gebeurtenis in zijn familie. "Toen ik Ruud benaderde voor een rol in de technische staf, had hij al iets aangegeven over dat er afgelopen zaterdag iets groots was", vertelde de bondscoach op zijn laatste persconferentie voor het oefenduel van maandag met Oezbekistan.

"Als er gezegd wordt dat het over 'familieomstandigheden' gaat, dan klinkt dat moeilijk en zwaar. Maar dit waren leuke familieomstandigheden ", aldus Koeman, die verder niet zei wat het was.

Toestemming

"Ik heb hem daarvoor destijds toestemming gegeven", zei Koeman. "Ik wist het al een aantal maanden en de spelers ook. Dat is dus geen probleem." De bondscoach gaf onlangs Quinten Timber geen toestemming om de finale van de Champions League tussen Arsenal en Paris Saint-Germain in Boedapest bij te wonen. De middenvelder wilde graag zijn broer Jurriën steunen die bij Arsenal speelt. "Ik vind niet dat je beide zaken kan vergelijken", zei Koeman.

Van Nistelrooij keerde in februari voor de derde keer terug bij Oranje na zijn actieve interlandcarrière. Hij vervulde de rol van assistent-trainer ook tijdens het EK van 2021, nadat hij eerder in 2014-2015 assistent was. Van Nistelrooij kwam als speler 70 keer uit voor het Nederlands elftal en maakte in die tijd 35 doelpunten. De spits was actief op drie eindtoernooien.