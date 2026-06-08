Wereldpremière voor Eindhovense regisseur Michiel van Erp in Amerika

Downtown, de nieuwe film van regisseur Michiel van Erp uit Eindhoven, gaat eind juni de wereldpremière op het beroemde lhbtiq+-festival Frameline in San Francisco. De film is voor het eerst publiekelijk te zien in het monumentale Castro Theatre.

In de film blikken drie oude vrienden terug op de aidstijd in Amsterdam in de jaren tachtig. De hoofdrollen worden gespeeld door Hans Kesting, Yorick van Wageningen, Roeland Fernhout, Daniel Cornelissen, Thor Braun en Sebastiän Mrkvicka. Scenarioschrijver Frank Houtappels en producenten Maarten Swart en Monique Busman zijn bij de première op 21 juni aanwezig.

Het is niet de eerste Nederlandse film die op Frameline wordt vertoond. Vier jaar geleden beleefde ook het drama El Houb van Shariff Nasr en acteur Fahd Larhzaoui in San Francisco de wereldpremière.

Downtown opent op 25 september ook de 46e editie van het Nederlands Film Festival in Utrecht. De week erna is de film in heel Nederland in de bioscopen te zien.

Documentaires

Van Erp maakte eerder furore met documentaires over onder meer rampvlucht MH17 en fotograaf Erwin Olaf. In 2018 besloot Van Erp zich voor het eerst te wagen aan een heuse speelfilm.

Zijn liefde voor documentaire liet hij even varen om met Niemand in de Stad zijn speelfilmdebuut te maken. Ook die film werd direct opgepikt als openingsfilm van het Nederlands Film Festival in dat jaar.