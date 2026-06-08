Elektrische auto uitgebrand in Den Bosch, vuur blijkt moeilijk te blussen

Een auto is maandagochtend in vlammen opgegaan op de Henriëttewaard in het buitengebied van Den Bosch. De accu van de elektrische wagen zorgt voor veel problemen bij het blussen van de brand.

De wagen kwam terecht op een verkeerspiramide – een paal die wordt gebruikt om de weg af te sluiten. De paal kwam omhoog en raakte zo de onderkant van de auto, waarna de brand ontstond.

Het accupakket bleef branden na de brand. Daarbij kwam veel rook vrij. Om het vuur te doven wordt een grote dompelbak ingezet. Die zijn vaker nodig bij elektrischeautobranden.