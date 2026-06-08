Honderden mensen nemen afscheid van geliefde jeugdtrainer Bas

Ruim driehonderd mensen kwamen maandagochtend in Berghem samen om Bas van Lanen (47) een laatste eer te bewijzen. De Berghemnaar kwam eind mei zeer waarschijnlijk om bij een misdrijf. Maandag ging er een rouwstoet door het dorp. De rouwwagen maakte ook een ronde over de parkeerplaats bij voetbalvereniging Berghem Sport, waar Bas jeugdtrainer was.

"Dit was het laatste wat we als vereniging konden betekenen", zegt Danny van den Heuvel, voorzitter van Berghem Sport. "We kregen veel vragen over of er iets georganiseerd werd vanuit de vereniging. Je merkte dat iedereen er de hele week mee bezig was en dat er behoefte was om samen te komen. In samenspraak met de familie hebben we dit geregeld." Rond half elf brachten leden Bas een laatste groet op de parkeerplaats van de club. "De opkomst was groot", zegt Van den Heuvel. "Kinderen, volwassenen, ouderen: het leeft in het hele dorp. De impact van wat er gebeurd is, is niet alleen bij onze vereniging groot, maar in heel Berghem."

Een paar dames die aanwezig waren, noemen het 'bizar' wat er met Bas is gebeurd. "Het was een lieve man", zegt een van hen. Ook zij merken hoe groot de impact is. "Zeker voor de kinderen: je merkt dat iedereen van slag is."

"Een goede collega is ons ontvallen op een manier die je totaal niet verwacht."

Oud-collega Fred omschrijft Bas als een man met een hart van goud. "Hij was eerlijk en recht door zee. Een goede collega is ons ontvallen op een manier die je totaal niet verwacht. Heel onwerkelijk; je snapt niet dat dit kan gebeuren." Dat het overlijden diepe indruk maakt, merkt hij elke dag. "Je denkt er meerdere keren per dag aan. Vandaag kunnen we hem nog een laatste eer bewijzen, dat is het minste wat je kunt doen." Om twaalf uur is de uitvaart van Bas. In de kantine van de voetbalclub is de dienst via een livestream te volgen. "Iedereen die erbij wil zijn, kan op die manier ook nog een laatste eer bewijzen aan Bas", zegt voorzitter Van den Heuvel.

Er stonden honderden mensen langs de weg (foto: Omroep Brabant).

De rouwwagen maakte een ronde over de parkeerplaats bij voetbalvereniging Berghem Sport, waar Bas jeugdtrainer was (foto: Omroep Brabant).