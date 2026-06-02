Dode man in sloot Berghem: voorarrest van verdachte verlengd

Het voorarrest van de 35-jarige man uit Oss, die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van een man die vrijdag werd gevonden in een sloot in het buitengebied van Berghem, is met twee weken verlengd. Dat is dinsdagmiddag bekendgemaakt.

Het slachtoffer, een 47-jarige jeugdleider van voetbalclub Berghem Sport, werd aan het begin van de middag door voorbijgangers gevonden. Volgens de politie is hij zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De verdachte Ossenaar heeft eerder tbs opgelegd gekregen, omdat hij vanwege stemmen in zijn hoofd iemand met een groot vleesmes probeerde neer te steken op het station in Ede op 1 augustus 2023. Bij zijn aanhouding schold hij diverse agenten uit. De man werd destijds door de rechter volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Bij tbs met voorwaarden wordt een veroordeelde niet opgenomen in een tbs-kliniek, maar blijft hij onder strikte voorwaarden op vrije voeten. Die maatregel was op het moment van zijn aanhouding nog steeds van kracht.

Schizofrenie

Volgens psychiaters lijdt de Ossenaar aan schizofrenie en hoorde hij tijdens het incident in Ede stemmen in zijn hoofd. In de destijds gewezen uitspraak stelde de rechter: door hallucinaties lukt het verdachte niet altijd de wereld om zich heen goed te begrijpen, waardoor die wereld door hem als bedreigend wordt ervaren. Gezien het ziektebeeld en de mate van toenemende stress achtte de rechter het waarschijnlijk dat verdachte een nieuwe stem hoorde die hem een opdracht gaf. Burgemeester reageert

Burgemeester Froukje de Jonge van de gemeente Oss, waar Berghem onder valt, was zaterdag aanwezig bij een bijeenkomst waar werd stilgestaan bij de dood van de jeugdleider. "Er is veel verdriet en ongeloof", vertelde ze aan Omroep Brabant. "Mensen kunnen niet geloven dat hem dit is overkomen. Hij was op meerdere vlakken zo actief bij deze voetbalclub, al veertig jaar lang. Je treft elkaar zo'n vier, vijf keer in de week bij de club en opeens is hij er niet meer." Volgens haar is niet alleen de vereniging, maar heel het dorp geraakt door de gebeurtenis. "Berghem is een heel hechte gemeenschap. Mensen kennen elkaar, delen dingen en bouwen een leven op met elkaar. Als iemand zo abrupt en zinloos wegvalt, raakt dat natuurlijk veel mensen." Voorzitter Danny van den Heuvel omschrijft het slachtoffer als de man van de club. "Hij voetbalde hier al van jongs af aan. Hij was leider bij meerdere elftallen, zowel bij de jeugd als senioren." De impact op de vereniging is groot. "Het is heel spijtig dat je een gerespecteerd vrijwilliger op deze manier moet verliezen."

