Berghem Sport herdenkt overleden clubman: 'Dit slaat in als een bom'

In de kantine van voetbalvereniging Berghem Sport kwamen zaterdag ruim honderdvijftig leden samen om stil te staan bij de dood van de 47-jarige man uit het dorp. Hij kwam zeer waarschijnlijk om het leven door een misdrijf. "Er is veel verdriet en ongeloof." Het slachtoffer was voetbaltrainer bij twee elftallen waarin zijn kinderen spelen.

Voorzitter Danny van den Heuvel omschrijft het slachtoffer als 'man van de club'. "Hij voetbalde hier al van jongs af aan. Hij was leider bij meerdere elftallen, zowel bij de jeugd als senioren." De impact op de vereniging is dan ook groot. "Bij alle lagen van de vereniging. Het is heel spijtig dat je een gerespecteerd vrijwilliger op deze manier moet verliezen." Zaterdagochtend kwamen er in twee uur ruim 150 leden langs. "Uit respect voor het slachtoffer", zegt Van den Heuvel. "We vonden het gepast om mensen de kans te geven met elkaar in contact te komen, hierover te praten en emoties te kunnen verwerken. Iedereen is aangeslagen. Berghem is niet zo'n grote gemeenschap en het slaat bij iedereen in als een bom." De voetbalvereniging gelaste ook alle thuiswedstrijden op zaterdag af. "Meer kunnen we als vereniging niet doen op dit moment."

"Als iemand daarin zo abrupt en zinloos wegvalt, raakt dat natuurlijk veel mensen."