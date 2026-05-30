Berghem Sport herdenkt overleden clubman: 'Dit slaat in als een bom'
In de kantine van voetbalvereniging Berghem Sport kwamen zaterdag ruim honderdvijftig leden samen om stil te staan bij de dood van de 47-jarige man uit het dorp. Hij kwam zeer waarschijnlijk om het leven door een misdrijf. "Er is veel verdriet en ongeloof." Het slachtoffer was voetbaltrainer bij twee elftallen waarin zijn kinderen spelen.
Voorzitter Danny van den Heuvel omschrijft het slachtoffer als 'man van de club'. "Hij voetbalde hier al van jongs af aan. Hij was leider bij meerdere elftallen, zowel bij de jeugd als senioren." De impact op de vereniging is dan ook groot. "Bij alle lagen van de vereniging. Het is heel spijtig dat je een gerespecteerd vrijwilliger op deze manier moet verliezen."
Zaterdagochtend kwamen er in twee uur ruim 150 leden langs. "Uit respect voor het slachtoffer", zegt Van den Heuvel. "We vonden het gepast om mensen de kans te geven met elkaar in contact te komen, hierover te praten en emoties te kunnen verwerken. Iedereen is aangeslagen. Berghem is niet zo'n grote gemeenschap en het slaat bij iedereen in als een bom."
De voetbalvereniging gelaste ook alle thuiswedstrijden op zaterdag af. "Meer kunnen we als vereniging niet doen op dit moment."
"Als iemand daarin zo abrupt en zinloos wegvalt, raakt dat natuurlijk veel mensen."
Ook Froukje de Jonge, de burgemeester van de gemeente Oss waar Berghem onder valt, bezocht de bijeenkomst. "Er is veel verdriet en ongeloof", vertelt ze. "Mensen kunnen niet geloven dat hem dit is overkomen. Hij was op meerdere vlakken zo actief bij deze voetbalclub, al veertig jaar lang. Je treft elkaar zo'n vier, vijf keer in de week bij de club en opeens is hij er niet meer."
Volgens haar is niet alleen de vereniging, maar het hele dorp geraakt door de vreselijke gebeurtenis. "Berghem is een heel hechte gemeenschap. Mensen kennen elkaar, delen dingen en bouwen een leven op met elkaar. Als iemand zo abrupt en zinloos wegvalt, raakt dat natuurlijk veel mensen."
De gemeente probeert steun te bieden waar ze kan. "Ik heb bijvoorbeeld aangeboden om maandag langs te gaan bij de school van de kinderen om steun te betuigen", zegt de burgemeester.
Burgemeester De Jonge wil niet te diep ingaan op een foto die rondgaat op sociale media, van een man die onterecht in verband is gebracht met de zaak. "Ik vind daar van alles van, maar zoiets doe je niet. Wacht rustig de politie af. Er is een partner, vader en zoon volstrekt zinloos uit het leven gerukt. Daar gaan onze gedachten nu vooral naar uit."
Voor de dood van de man uit Berghem is een 35-jarige man uit Oss opgepakt en die zit nog steeds vast. De politie heeft zaterdag nog niets bekendgemaakt over wat er vrijdagmiddag precies gebeurd is aan de Hoefstraat in het buitengebied tussen Berghem en Herpen.