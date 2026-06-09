Deze proef op de IC moet voorkomen dat medicijnen in het riool belanden

Het Bravis Ziekenhuis is gestart met een proef waarbij medicijnresten op de Intensive Care worden opgevangen voordat ze in het riool terechtkomen. Hiervoor gebruikt het ziekenhuis een speciaal filter dat schadelijke stoffen uit de urine haalt.

Op de Intensive Care krijgen patiënten vaak meerdere krachtige medicijnen toegediend. Normaal gesproken komen resten van deze medicijnen via het riool uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. "Je moet daarbij denken aan pijnstillers, slaapmiddelen en bloeddrukmedicatie. Patiënten op de IC krijgen daarnaast vaak ook grote hoeveelheden antibiotica toegediend", zegt teamleider Intensive Care Hedda van der Burght. Bij patiënten op de Intensive Care wordt urine via een katheter opgevangen in een opvangzak. In plaats van de urine direct af te voeren via het riool, wordt de opvangzak geleegd in een wasbak met daaronder een medicijnfilter. In dat filter blijven de medicijnresten achter, terwijl het water wordt afgevoerd. Het filter wordt door een gespecialiseerd bedrijf gereinigd en daarna opnieuw gebruikt.

Volgens teamleider Hedda van der Burght zijn de resultaten van het urinefilter veelbelovend (foto: Erik Peeters)

Medicijnresten vormen maar een klein deel van de schadelijke stoffen die in het riool terechtkomen. Toch is waterschap Brabantse Delta blij met deze ontwikkeling. "Landbouw, industrie en medicijnen die mensen thuis gebruiken zorgen voor grotere problemen. Maar alle schadelijke stoffen die al vóór het riool worden verwijderd, hoeven wij niet meer uit het water te halen", zegt woordvoerder Ben Brans. Vooral resten van antibiotica die in het oppervlaktewater terechtkomen, baren zorgen. Ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van antibioticaresistente bacteriën. Daardoor kunnen bepaalde medicijnen in de toekomst minder goed werken bij de behandeling van infecties.

Nadat de medicijnresten zijn verwijderd, wordt het filter hergebruikt (foto: Erik Peeters)

Het Bravis Ziekenhuis is één van de eerste ziekenhuizen waar urine op deze manier wordt gefilterd. Met de proef wil Bravis onderzoeken hoe het filtersysteem in de dagelijkse praktijk werkt en hoeveel medicijnresten ermee uit het riool kunnen worden gehouden. De resultaten moeten laten zien of de techniek ook op andere afdelingen kan worden ingezet en later op grotere schaal in het nieuwe ziekenhuis dat over vier jaar de deuren opent. "De eerste ervaringen zijn positief. We verwachten daarom zeker dat dit de toekomst wordt", zegt Hedda van der Burght.