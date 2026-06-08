Ravage bij huis in Nuland na gasexplosie, twee monteurs gewond

Twee monteurs zijn maandagmiddag gewond geraakt bij een gasexplosie in een huis aan de Nieuwstraat in Nuland. Het huis is zwaar beschadigd geraakt de knal. In de omgeving liggen een hoop brokstukken.

Volgens de overburen werd er al weken in het huis gewerkt en was het huis bijna klaar voor oplevering. Maandagochtend waren de twee monteurs bezig met de verwarmingsketel. Zij raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de Veiligheidsregio. Hoe het precies met hen gaat en hoe het precies mis kon gaan, is niet duidelijk.

Niet alleen het huis waar het misging is ontzet, ook de gevel en het dak van de buren is naar voren gekomen. Rondom de huizen liggen bakstenen en andere brokstukken van de klap.

Brand

Een buurman kwam samen met een vriend naar het huis toen hij hoorde van de explosie. "De achterkant van de woning stond in de fik. We hebben dat met een brandslang proberen tegen te houden om erger te voorkomen", vertelt de vriend.

"Deze huizen zijn van de woningbouwvereniging en werden gerenoveerd. De daken zijn allemaal aangepakt en bij het huis waar de explosie was, hebben ze wat meer gedaan omdat de bewoner was overleden." Zo is daar geschilderd en de verwarmingsketel vervangen. Volgens een overbuurman was een installatiebedrijf bezig met de ketel toen het misging.

Een andere buurvrouw zat op haar bank toen zij een enorme klap hoorde. Toen ze uit het raam keek, zag ze een grote stofwolk. Volgens haar zouden de twee mensen die in het huis bezig waren naar buiten zijn gerend. De vrouw rende naar het huis van haar buren om de deur in te trappen en hulp te bieden, maar voordat ze kon ingrijpen, kwam haar buurman met een vriend de straat in lopen.