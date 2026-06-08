Cliëntenraad vecht sluiting ExpertCare-villa in Waalre opnieuw aan

De cliëntenraad van zorgaanbieder ExpertCare laat maandag weten opnieuw naar de rechter te stappen om de voorgenomen sluiting van twee zorgvilla's voor ernstig zieke en gehandicapte kinderen tegen te houden. Het gaat onder meer om de locatie in Waalre. Volgens de raad dreigen kwetsbare kinderen zonder passende opvang te komen zitten.

ExpertCare maakte in januari bekend dat het alle vier de gespecialiseerde zorgvilla's voor ernstig zieke en meervoudig gehandicapte kinderen wilde sluiten. Het ging om locaties in Waalre, Vleuten, Rijswijk en Wezep. Daardoor moesten ongeveer tachtig kinderen op zoek naar een andere zorgplek. Volgens ExpertCare was de zorg op de locaties niet langer duurzaam. De organisatie wees daarbij op onvoldoende vergoeding van zorgkosten door zorgverzekeraars, problemen met de personeelsbezetting en een verschuiving naar zorg aan huis. De vier zorgvilla's zouden aanvankelijk eind maart hun deuren sluiten. Dat plan werd echter uitgesteld nadat een meerderheid van de Tweede Kamer zich uitsprak voor voortzetting van de zorg. Eind mei liet minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg weten dat de zorg beschikbaar blijft totdat voor alle kinderen een passende plek is gevonden.