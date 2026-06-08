Cliëntenraad vecht sluiting ExpertCare-villa in Waalre opnieuw aan
De cliëntenraad van zorgaanbieder ExpertCare laat maandag weten opnieuw naar de rechter te stappen om de voorgenomen sluiting van twee zorgvilla's voor ernstig zieke en gehandicapte kinderen tegen te houden. Het gaat onder meer om de locatie in Waalre. Volgens de raad dreigen kwetsbare kinderen zonder passende opvang te komen zitten.
ExpertCare maakte in januari bekend dat het alle vier de gespecialiseerde zorgvilla's voor ernstig zieke en meervoudig gehandicapte kinderen wilde sluiten. Het ging om locaties in Waalre, Vleuten, Rijswijk en Wezep. Daardoor moesten ongeveer tachtig kinderen op zoek naar een andere zorgplek.
Volgens ExpertCare was de zorg op de locaties niet langer duurzaam. De organisatie wees daarbij op onvoldoende vergoeding van zorgkosten door zorgverzekeraars, problemen met de personeelsbezetting en een verschuiving naar zorg aan huis.
De vier zorgvilla's zouden aanvankelijk eind maart hun deuren sluiten. Dat plan werd echter uitgesteld nadat een meerderheid van de Tweede Kamer zich uitsprak voor voortzetting van de zorg. Eind mei liet minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg weten dat de zorg beschikbaar blijft totdat voor alle kinderen een passende plek is gevonden.
'Roekeloos en potentieel levensbedreigend'
Toch wil ExpertCare per 1 juli de locaties in Waalre en het Utrechtse Vleuten sluiten. Voor een deel van de kinderen die daar worden behandeld, is volgens de cliëntenraad nog geen alternatief gevonden. De raad noemt de sluiting daarom "roekeloos en potentieel levensbedreigend".
Volgens ExpertCare kunnen de kinderen terecht op de twee overgebleven locaties in Rijswijk en Wezep. De cliëntenraad wijst er echter op dat dit voor sommige gezinnen uren extra reistijd betekent. Dat zou volgens de oudervertegenwoordiging leiden tot medische en praktische problemen voor de kinderen en hun naasten.
Minister grijpt in
Naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen heeft minister Sterk ExpertCare en moederbedrijf B. Braun uitgenodigd voor een gesprek op het ministerie. Dat overleg staat gepland voor woensdag.
De minister zegt de zorgen van ouders en de cliëntenraad serieus te nemen. Volgens haar moeten veranderingen in de zorg zorgvuldig worden uitgevoerd en passend zijn voor zowel de kinderen als hun ouders.
De cliëntenraad roept de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op om in te grijpen. De inspectie heeft laten weten binnenkort met een reactie te komen. Ook aan ExpertCare is om een reactie gevraagd.