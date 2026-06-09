Oud scheepswrak ontdekt met stoffelijke resten van tien Brabanders

Voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van een Japans vrachtschip gevonden dat in 1944 ten onder ging met Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Aan boord waren ook tien Brabantse militairen. Ze worden ieder jaar in september herdacht in Waalre tijdens de herdenking van de Brabantse gesneuvelden. Er komt geen expeditie om de lichamen te bergen. Ze behouden hun oorlogsgraf.

De vondst wordt gemeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het wrak van de Hofuku Maru ligt voor de kust van het eiland Zambales op ongeveer 50 meter diepte en werd gevonden door onderzoekers van de Hellship Memorial Foundation.

De Hofuku Maru vertrok op 4 juli 1944 in konvooi richting Japan en zat volgeladen met krijgsgevangenen die hadden gevochten tegen de Japanners. Deze krijgsgevangenen waren 250 Nederlanders die de kolonie Nederlands-Indië verdedigden en duizend Engelse militairen die te hulp schoten.

Een deel van de krijgsgevangenen was eerder gedeporteerd naar het vasteland van Zuidoost-Azië, zoals Thailand. Daar werden zij ingezet als dwangarbeiders bij de aanleg van de beruchte Birma-spoorlijn. Later werden krijgsgevangenen per schip, zoals de Hofuku Maru, verder vervoerd naar Japan.

Voltreffers

Op 21 september 1944 verliet het schip de haven van Manila in de Filipijnen en voer het richting Taiwan. Onderweg werd het konvooi aangevallen door Amerikaanse bommenwerpers. Twee voltreffers brachten het schip binnen twee minuten tot zinken. Een zeer klein aantal mensen overleefde de ramp.

De ramp kostte veel levens, ook uit Brabant. De namen van de tien Brabantse militairen staan sinds jaar en dag op de lijst van Brabantse Gesneuvelden. Daarop staan verzetsmensen, militairen en koopvaardijmensen uit Brabant die tijdens de Tweede Wereldoorlog, vanaf 1940, zijn omgekomen. Ze worden jaarlijks herdacht tijdens een speciale plechtigheid in Waalre die al bestaat sinds 1945.

Dit zijn de tien opvarenden van het schip:

Johannes van Berkel (32 jaar) uit Breda. Militair bij het KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) in Bandoeng.

Matthijs Burghout (27 jaar) uit Almkerk. Korporaal bij de Koninklijke Marine en dwangarbeider bij de aanleg van de Birma-spoorlijn.