Gemeente Tilburg krijgt meestal gelijk als inwoners naar de rechter stappen

Wie bezwaar maakt tegen een besluit van de gemeente Tilburg, belandt meestal niet bij de rechter. En als het toch tot een rechtszaak komt, krijgt de gemeente meestal gelijk. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Tilburg. En als de gemeente verliest, dan is dat vooral omdat een besluit niet goed is uitgelegd.

Dat beeld blijkt niet te kloppen. Van alle bezwaren tegen besluiten van de gemeente leidt gemiddeld tien procent tot een rechtszaak. Van die rechtszaken gaat daarna ongeveer een kwart door naar hoger beroep.

De gemeenteraad wilde weten hoe vaak het stadsbestuur in rechtszaken terechtkomt. Raadsleden hadden het idee dat de gemeente de laatste jaren vaak tegenover inwoners, ondernemers of organisaties in de rechtszaal stond. Ook wilden ze weten of de gemeente vaak verloor.

Als een zaak bij de rechter komt, staat het bestuur meestal sterk. In beroepszaken krijgt de gemeente in ongeveer twee van de drie gevallen gelijk. In hoger beroep is dat zelfs in vier van de vijf gevallen.

Beter uitleggen of beter voorbereiden

Toch is het rapport niet alleen positief voor de gemeente. Als Tilburg een zaak verliest, komt dat vaak doordat een besluit niet goed genoeg is uitgelegd. Of doordat de gemeente het besluit niet zorgvuldig genoeg heeft voorbereid.

Dat kan bijvoorbeeld gaan over een vergunning, handhaving, een uitkering of een ander besluit dat inwoners direct raakt. Volgens de Rekenkamer moet Tilburg daarom beter uitleggen waarom een besluit wordt genomen. Ook moet duidelijker zijn welke informatie inwoners moeten aanleveren als ze bezwaar maken.

Na lange juridisch strijd verandert uitkomst nauwelijks

Rechtszaken kunnen bovendien lang duren. Volgens het onderzoek lopen procedures soms één tot vijf jaar. Vaak verandert de uitkomst uiteindelijk niet, ook niet na een lange juridische strijd.

De Rekenkamer adviseert de gemeente daarom om te blijven leren van uitspraken van rechters. Ook moet het stadsbestuur besluiten beter onderbouwen en duidelijker communiceren met inwoners die bezwaar maken.