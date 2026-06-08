Boxtel staat al jaren vol met kapotte en verouderde stoplichten

De gemeente Boxtel bezuinigt al jaren op het onderhoud van verkeerslichten in het dorp, tot grote ergernis van de bewoners. Veel verkeerslichten zijn kapot of verouderd. Raadslid Sohib Hussain (D66) maakt zich er al jaren druk om.

Volgen Hussain is het gevaarlijk dat er noodstoplichten zijn. Die zijn niet goed afgesteld, waardoor ze te lang op rood staan. Jongeren willen daar nog weleens niet op wachten waardoor er onveilige situaties ontstaan.

Drie jaar geleden stelde Hussain al vragen aan het gemeentebestuur over de stoplichten. De wethouder zei toen dat ze hun best zouden gaan doen om de verkeerslichten aan te pakken. Dat is nog steeds niet gebeurd.

Ook voor andere inwoners van Boxtel is de situatie een doorn in het oog. "Er is meer kapot dan heel hier", zegt een jongen die in een rolstoel de straat oversteekt bij een noodstoplicht. "Het is niet normaal meer" en "Ze zijn allemaal verouderd, andere dingen zijn belangrijker denk ik", klinkt het verder op straat.

Weggegooid geld

Op gevaarlijke plekken zijn noodstoplichten geplaatst. Ook de extra kosten van deze tijdelijke verkeerslichten zitten Boxtelnaren dwars: "Nou huren ze heel dure stoplichten, beetje gemeenschapsgeld weggooien", zegt een vrouw die met haar fiets voor een verkeerslicht staat. "Dat geld kunnen ze ook ergens anders aan besteden", vindt een andere inwoner.

Hussain is het met de bewoners eens dat de tijdelijke stoplichten veel geld kosten. Hij hoopt ook daarom dat er snel een oplossing komt en is voorzichtig positief. Hij denkt dat het met de nieuwe coalitie, die nog niet aan het werk is, wel goed moet komen.

Dat hij dat denkt is niet gek. Zijn eigen D66 zal namelijk onderdeel worden van het nieuwe college. De gemeente Boxtel kon vandaag niet op vragen van Omroep Brabant reageren vanwege de wisseling van wethouders.