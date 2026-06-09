Erdal had 31,5 miljoen sigaretten in loods: 'Ik wist niet wat erin zat'

In een loods op bedrijventerrein Hazeldonk bij Breda vond de FIOD na een tip van de Belgische douane maar liefst 31,5 miljoen illegale sigaretten. Illegaal omdat over die sigaretten geen accijns was betaald en zo liep de Nederlandse staat 7,5 miljoen euro mis. Volgens justitie zit Erdal D. (61) uit Breda achter deze enorme handel. Maar in de rechtbank in Den Bosch beweerde D. dat hij ‘van niets wist’.

Erdal D.’s uitleg werd een beetje eentonig en voorspelbaar. Via zijn Turkse tolk vertelde D., die al 45 jaar in Nederland woont, dat hij werkte voor een Bulgaar die Bubba heet. Zelf liet hij op 2 november 2022 alleen maar wat containers binnen en haalde wat mannen op die dozen kwamen lossen. Daar had hij 1000 euro voor gekregen. Wat er in die 3000 dozen zat, wist Erdal D. niet, bleef hij herhalen. Hij dacht dat het misschien om kleding of schoenen ging. Bewijs

Daar tegenover stelde de officier van justitie een berg bewijs. Volgens de officier was Erdal de man die alles regelde en was hij dus verantwoordelijk voor de sigaretten. Hij huurde de loods op Hazeldonk en legde 39.000 euro cash neer in briefjes van vijftig om de loods zes maanden te huren. Hij kreeg de sleutels van de verhuurder en deed de deur open voor de containers die via België uit Engeland kwamen. Ook haalde hij mannen op en liet ze binnen.

De loods in Breda waar de sigaretten gevonden zijn (foto: FIOD).







In de loods werden de 3000 dozen met verschillende merken sigaretten uit de container gehaald en op pallets ingewikkeld in wit plastic. Uren na de inval van de FIOD hing er nog een sterke tabakslucht in de hal, dus van het verhaal van Erdal D. dat hij niks geroken had, geloofde de officier dan ook helemaal niets.

Van de Bulgaar Bubba, die de grote baas zou zijn volgens Erdal D., kan justitie geen enkel spoor vinden. En ook de verhuurder heeft hem nooit gezien. En dus houdt justitie Erdal D. verantwoordelijk voor de handel in 31,5 miljoen illegale sigaretten en dus het ontduiken van 7,5 miljoen euro aan heffingen. De officier eiste 2,5 jaar cel. Tweede keer

Het is bovendien niet de eerste keer dat D. wordt betrapt op sigarettenhandel. In 2021 werd hij betrapt met 6,5 miljoen sigaretten. Hij kreeg daar 20 maanden cel voor. Het hoger beroep in die zaak loopt nog. Ook toen zei hij van niets te weten. “Maar dan let je toch wel extra op als je gevraagd wordt om in een loods wat hand- en spandiensten te doen voor duizend euro”, verwonderde de officier zich. “Een jaar ervoor zat je daar al een paar dagen voor vast. Dan ga je dit toch niet doen?” Maar Erdal D. deed het wel. Althans, hij werd tijdens observaties twee dagen lang bij en in de loods gezien. En volgens justitie blijkt uit al zijn handelingen dat hij de boel aanstuurde en dit probeerde te verhullen door in het contract een andere naam op te nemen. Erdal D. bleef bij zijn verhaal dat hij van niks wist. Volgens hem hebben anderen misbruik van hem gemaakt. De man is tegenwoordig arbeidsongeschikt door verschillende ziektes en volgens zijn advocaat is hij niet in de herfst, maar in de winter van zijn leven. Maar of de rechtbank daar rekening mee houdt, zal blijken op 23 juni. Dan is de uitspraak. Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.