30 miljoen sigaretten gevonden bij grootschalige sigarettensmokkel

In een loods op industrieterrein Hazeldonk in Breda zijn 30 miljoen sigaretten gevonden. De FIOD kwam deze vondst op het spoor tijdens een onderzoek naar grootschalige sigarettensmokkel. Vijf mannen zijn aangehouden voor verhoor.

Het gaat om een man uit Breda (58), twee mannen uit Den Haag (25 en 37 jaar) en twee mannen (35 en 42 jaar) uit België.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) startte samen met de Engelse en Belgische douane een strafrechtelijk onderzoek naar de illegale handel in sigaretten. Ze viel afgelopen donderdag twee loodsen en hotelkamers binnen in Breda.

14,6 miljoen euro

In België werden in de haven van Antwerpen ook nog eens 30 miljoen sigaretten in beslaggenomen. Het is nog niet duidelijk voor welk land de sigaretten bestemd waren. Als dat Nederland was, zou de schatkist door de smokkel ongeveer 14,6 miljoen euro aan accijnzen zijn misgelopen.

De sigaretten zijn inmiddels afgevoerd en vernietigd. De verdachten zijn verhoord en inmiddels weer vrij. Ze blijven wel verdachten.

