Den Bosch wil ingrijpen op drukke carnavalsdonderdag, horeca verzet zich
Er zijn nieuwe regels in de maak om de donderdag vóór carnaval in Oeteldonk rustiger en veiliger te laten verlopen. Het gemeentebestuur in Den Bosch wil op die dag carnavalsevenementen verbieden. Ook mogen cafés en andere horecazaken die alcohol schenken pas vanaf zes uur ’s avonds open, tenzij ze toestemming hebben. Het plan moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
Volgens het Bossche gemeentebestuur is de donderdag voor carnaval de afgelopen jaren uitgegroeid tot een extra carnavalsdag. Dit jaar kwamen er zo’n 42.000 bezoekers naar de binnenstad. Dat is twee keer zoveel als een jaar eerder.
'Balans is zoek'
Die drukte zorgt volgens de gemeentebestuurders voor steeds meer overlast. Bewoners klagen daarover en winkeliers kunnen hun werk steeds moeilijker doen. Ook politie en stadstoezicht zeggen dat de situatie niet langer houdbaar is. Extra inzet in de binnenstad gaat volgens de gemeente ten koste van toezicht in wijken en dorpen.
Burgemeester Jack Mikkers vindt dat er moet worden ingegrepen. "Carnaval moet een feest blijven waar traditie en plezier samengaan met respect voor elkaar en elkaars belangen", zegt hij. "We merken dat de afgelopen jaren de balans zoek is geraakt op de donderdag voor carnaval."
'Lastig besluit'
Volgens Mikkers is het te druk en is de druk op bewoners, ondernemers, politie en handhaving te groot. De gemeente wil daarom op donderdag geen buitencarnaval, geen carnaval in uitbouwen van kroegen en geen carnaval in restaurants.
De burgemeester erkent dat het geen makkelijke maatregel is. "Zekerheid dat we hiermee alles in één keer oplossen, hebben we niet. Het zijn lastige besluiten. We houden dus een vinger aan de pols en blijven met partijen in gesprek."
Horeca boos over plan
Koninklijke Horeca Nederland in Den Bosch en Rosmalen is fel tegen het voorstel. De horecaorganisaties noemen de maatregelen buitenproportioneel en schadelijk voor het gastvrije karakter van de gemeente.
Volgens KHN worden honderden ondernemers geraakt, ook ondernemers die normaal open zijn en zich aan de regels houden.
"Wij begrijpen dat de drukte rondom de donderdag voor carnaval de afgelopen jaren fors is toegenomen, maar de oplossing die het college nu kiest, schiet wat ons betreft volledig door", zegt Otto van den Groenendaal, voorzitter van KHN Den Bosch.
Ook KHN Rosmalen is kritisch. "Ondernemers moeten achter hun eigen voordeur kunnen ondernemen binnen de bestaande regels. Het collectief beperken van openingstijden voor de hele gemeente vinden wij niet proportioneel", zegt voorzitter Roy van Veghel.
Ontheffing aanvragen
De gemeente zegt juist dat er oog is voor ondernemers die niets met carnaval organiseren. Zij kunnen een ontheffing aanvragen om toch open te mogen en alcohol te schenken.
Volgens de gemeente is gekozen voor regels in de hele gemeente, omdat de drukte zich anders kan verplaatsen naar andere wijken of dorpen. KHN vindt dat te algemeen. De horecaorganisaties willen liever maatwerk en samenwerking.
De afgelopen jaren spraken horeca, bewoners, winkeliers, de Oeteldonksche Club van 1882 en de gemeente al vaker over de toekomst van carnaval. Daarbij ging het onder meer over spreiding, programmering en het behouden van het Oeteldonkse karakter. Alleen over de donderdag voor carnaval kwamen de partijen er niet uit.
Gemeenteraad beslist
KHN maakt zich ook zorgen over toekomst. Volgens de horeca kan zo'n collectieve ingreep later ook bij andere evenementen worden ingezet.
De gemeenteraad moet nog beslissen over de nieuwe regels. KHN roept de raad op om kritisch te kijken naar de gevolgen, uitvoerbaarheid en proportionaliteit van het voorstel. Als de raad akkoord gaat, kunnen de regels worden ingevoerd.