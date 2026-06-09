Den Bosch wil ingrijpen op drukke carnavalsdonderdag, horeca verzet zich

Er zijn nieuwe regels in de maak om de donderdag vóór carnaval in Oeteldonk rustiger en veiliger te laten verlopen. Het gemeentebestuur in Den Bosch wil op die dag carnavalsevenementen verbieden. Ook mogen cafés en andere horecazaken die alcohol schenken pas vanaf zes uur ’s avonds open, tenzij ze toestemming hebben. Het plan moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Volgens het Bossche gemeentebestuur is de donderdag voor carnaval de afgelopen jaren uitgegroeid tot een extra carnavalsdag. Dit jaar kwamen er zo’n 42.000 bezoekers naar de binnenstad. Dat is twee keer zoveel als een jaar eerder.

'Balans is zoek'

Die drukte zorgt volgens de gemeentebestuurders voor steeds meer overlast. Bewoners klagen daarover en winkeliers kunnen hun werk steeds moeilijker doen. Ook politie en stadstoezicht zeggen dat de situatie niet langer houdbaar is. Extra inzet in de binnenstad gaat volgens de gemeente ten koste van toezicht in wijken en dorpen.

Burgemeester Jack Mikkers vindt dat er moet worden ingegrepen. "Carnaval moet een feest blijven waar traditie en plezier samengaan met respect voor elkaar en elkaars belangen", zegt hij. "We merken dat de afgelopen jaren de balans zoek is geraakt op de donderdag voor carnaval."

'Lastig besluit'

Volgens Mikkers is het te druk en is de druk op bewoners, ondernemers, politie en handhaving te groot. De gemeente wil daarom op donderdag geen buitencarnaval, geen carnaval in uitbouwen van kroegen en geen carnaval in restaurants.

De burgemeester erkent dat het geen makkelijke maatregel is. "Zekerheid dat we hiermee alles in één keer oplossen, hebben we niet. Het zijn lastige besluiten. We houden dus een vinger aan de pols en blijven met partijen in gesprek."