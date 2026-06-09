Gemeente greep jaren niet in bij omstreden fokker met te veel honden

De gemeente Best wist al jaren dat er te veel honden werden gehouden op het terrein van een omstreden hondenfokker in Best en dat het bedrijf zich niet hield aan het bestemmingsplan. Toch werd er niet ingegrepen. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Ondertussen is de fokker nog altijd actief en biedt hij tot op de dag van vandaag honden online te koop aan.

Redactie Geschreven door

De gemeente stelde in 2023 vast dat de bedrijfsactiviteiten van de hondenfokker niet binnen het bestemmingsplan passen. Al in 2001 had de gemeente dat kunnen weten, maar dat werd destijds over het hoofd gezien. Dat blijkt uit documenten die Omroep Brabant via een Woo-verzoek heeft opgevraagd bij de gemeente Best.

Omroep Brabant publiceerde onlangs meerdere verhalen over de hondenfokker. Meerdere gedupeerden vertelden dat zij bij de aankoop van een pup zijn misleid. Zo werd gezegd dat de honden in huiselijke kring opgroeiden, terwijl ze in werkelijkheid nauwelijks gesocialiseerd waren en onder de vlooien zaten. Ook bleken tientallen pups besmet met de darmparasiet Giardia. In meerdere gevallen werd zelfs een ernstig zieke pup verkocht. Al jaren honden

De omstreden fokker fokt al tientallen jaren honden op zijn terrein. Uit documenten blijkt dat in 2001 in een milieuvergunning werd uitgegaan van 85 honden. In 2016 ging het al om 110 honden. Een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan ontbreekt echter. Volgens jurist Ger Kranendonk van BrandMR is zo’n vergunning naast een milieuvergunning wel nodig. "In 2001 gold de Wet milieubeheer voor een milieuvergunning en de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het afwijken van het bestemmingsplan. Die vergunningen staan los van elkaar." Nooit bewust afgeweken van bestemmingsplan

Ook de gemeente erkent, wel pas jaren later, dat de hondenfokkerij in strijd is met het bestemmingsplan. In een interne mail uit 2023 – de fokker houdt dan al 22 jaar honden – schrijft een ambtenaar na een melding dat de activiteiten niet passen binnen het geldende bestemmingsplan.

Volgens de gemeente blijkt uit het interne onderzoek dat er wel milieuvergunningen zijn verleend waarin honden worden genoemd, maar dat 'er nooit bewust is afgeweken van het bestemmingsplan', wat inhoudt dat de gemeente daar geen goedkeuring voor heeft gegeven. Inspectie

Naast het feit dat er geen vergunning is, houdt de fokker ook veel meer honden dan hij zelf opgaf. In 2015 werd dit al geconstateerd. Later, bij een inspectie in 2023 door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), werden bij de fokker 106 volwassen honden en 82 pups geteld. Dat zijn 78 honden meer dan de fokker in de milieuvergunning had opgegeven. Behalve de hoeveelheid honden werden er nog meer overtredingen geconstateerd. Zo was er geen volledige administratie aanwezig en was er geen protocol waarin staat dat de gezondheid van honden dagelijks wordt gecontroleerd, ziekten worden voorkomen en zieke dieren worden verzorgd. In april van dit jaar bracht de NVWA nog een bezoek aan het adres, samen met de politie en de gemeente. De fokker bleek op meerdere punten niet aan de eisen voor dierenwelzijn en hygiëne te voldoen. Het ging bijvoorbeeld om de opslag en huisvesting van de dieren, liet de gemeente destijds weten. En nu?

De gemeente is al sinds eind april met de ondernemer in gesprek om te kijken naar een passende oplossing. 'De huidige vergunningssituatie vraagt om nadere afstemming', gaf een woordvoerder van de gemeente eerder aan. Ondertussen blijft de fokker actief op Marktplaats. Alleen al dit jaar plaatste hij advertenties voor 21 verschillende nestjes, elk met een unieke geboortedatum. In de advertenties vermeldt hij niet hoeveel pups per nest zijn geboren of wat de verdeling is tussen reuen en teven. Ook maakt de fokker herhaaldelijk gebruik van dezelfde foto’s in verschillende advertenties. Dat is opmerkelijk, aangezien het hergebruiken van foto’s volgens Marktplaats verboden is. In deze video van Misdaad Uitgelegd wordt uitgelegd waarom het zo lastig is om 'horrorfokkers' te stoppen.